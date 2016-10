Alerte Emploi : les offres à pourvoir en Sud-Gironde et Lot-et-Garonne

EN LOT-ET-GARONNE

Vous serez chargé/e de transformer du lait de chèvre en fromage.

Vous êtes diplômé sur le métier de fromager/ère ou bien vous avez une expérience significative dans le secteur de l’industrie agro alimentaire et êtes intéressé/e par ce domaine.

Poste à pourvoir immédiatement.

Cdi BRUGNAC

Entreprise de Transports Sanitaires recherche un Titulaire du CCT47 (H/F) motivés, sérieux le DEA serait apprécié. Vous serez chargé(e) : – Du transport du ou des client( s) et de leur sécurité routière. – D’effectuer le transport médical de personnes (transport assis professionnalisé) à leur RDV médicaux. – Vous respectez le planning et tenez informée la société de l’avancement du planning ou des éventuelles perturbations. – Vous aidez les personnes à s’installer et vous les accompagnez selon leurs besoins au départ et à l’arrivée du transport. – Vous encaissez les règlements ou collectez les documents et établissez les dossiers pour la facturation. Vous aurez en charge la surveillance de l’état du véhicule (Contrôles des niveaux, de la pression et de l’état des pneumatiques, kilométrage pour les intervalles de révisions, nettoyages intérieurs et extérieurs du véhicule, plein de carburant,…

47 – TONNEINS

Contrat à durée déterminée – 12 Jour(s)

Débutant accepté

Bac ou équivalent Transport Exigé

CCT 47

Nous recherchons pour notre structure un encadrant technique d’insertion, spécialisé en espaces verts.

Votre mission consistera à gérer votre planning d’interventions en relation avec le directeur adjoint et le directeur de la structure, de répondre aux attentes des clients, principalement des collectivités. Au-delà de la réalisation des prestations, votre mission sera de conduire une équipe de salariés en insertion en vue de la bonne réalisation des prestations, mais aussi et surtout à l’accompagnement à l’acquisition de savoirs faire et savoir être professionnels.

Vous serez en lien permanent avec l’équipe d’accompagnateurs socio-professionnels dans une dynamique d’accompagnement vers l’emploi durable de vos salariés.

Une expérience de l’entretien d’espaces verts est indispensable, des connaissances en mécanique sont appréciés.

Rigueur, autonomie et sens de l’initiative et du contact indispensables.

47 – SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 1 An(s)

Nous recrutons pour un groupe français leader dans la livraison à domicile de produits surgelés des TELECONSEILLERS H/F au sein d’une équipe de 8 personnes.

Après une formation à la relation client et aux produits, vous aurez à promouvoir des offres promotionnelles auprès de particuliers.

Profil : Capacité d’écoute et de conseil / Esprit Commercial

Horaires 35h: Lund/Mar : 12h/20h – Merc/Jeud /Vend : 8h30/16h30

Possibilité 25h : Lund : 15h45/20h – Mard : 12h/20h – Merc/Jeud : 8h30/16h30

ou Mard : 12h/20h – Merc/Jeud : 8h30/16h30 – Vend : 8h30/13h15

47 – MARMANDE

Contrat à durée indéterminée - Débutant accepté

Vous aurez en charge la gestion et l’animation du rayon Marée Traditionnel et libre-service.

47 – CASTELJALOUX

Expérience exigée au moins 3 An(s)

Contrat à durée indéterminée

- Supervision et coordination de l’équipe administrative, définition de ses activités/tâches et suivi du développement des collaborateurs ;

- Tenue et gestion de la comptabilité générale et analytique ;

- Suivi de la trésorerie ;

- Reporting mensuel auprès du Groupe ;

- Gestion et planification des paiements et encaissements ;

- Elaboration des déclarations fiscales et sociales ;

- Etablissement des situations et comptes d’exploitation mensuels ;

- Préparation du budget annuel, suivi et ajustements mensuels ;

- Coordination avec les Responsables d’autres Départements afin d’assurer l’optimisation des ressources et la réalisation des objectifs de l’entreprise ;

- Gestion de la relation avec les institutions financières et partenaires externes (cabinet comptable, commissaires aux comptes), en coordination avec la direction financière du Groupe ;

- Priorisation et planification des actions d’amélioration dans le Département

47 – SAMAZAN

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 5 An(s) – sur poste similaire

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Comptabilité Exigé

Pour pharmacie (47) dynamique de milieu semi rural à 45mns de Bordeaux. Dynamique et autonome

Maitrise du logiciel WINPHARMA.

Envoyer CV + lettre motivation SVP par mail

47 – SAINTE-BAZEILLE

Expérience exigée au moins 1 An(s)

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

Bac ou équivalent Préparation pharmacie Exigé

EN SUD-GIRONDE

Vous interviendrez sur toutes les étapes de l’activité “pâtisserie”, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

**** RECRUTEMENT IMMÉDIAT ****

Ce contrat pourra être pérennisé par la suite. Rémunération selon profil et expérience.

**** TRAVAIL LE MATIN UNIQUEMENT *****

33 – LA REOLE

Contrat à durée indéterminée

Au sein d’un EHPAD, dans le cadre d’un remplacement, vous interviendrez en qualité de cuisinier/cuisinière de collectivité.

Vous êtes autonome car vous serez amené(e) à travailler Seul(e).

Vous préparerez aussi bien des plats traditionnels que des produits mixés en respectant les normes HACCP,

Vous travaillerez par roulement et un week-end sur deux.

Contrat à durée déterminée – 1 Mois

35h