Alerte Emploi : les offres à pourvoir de ce mardi

EN LOT-ET-GARONNE

Vous faites la vente directe des produits et conseillez la clientèle.

Vous assurez également l’achalandage et l’entretien du magasin.

Amplitude horaire de 11h00 à 14h00 ou 10h à 15 h.

Vous travaillez 6 jours sur 7. Votre jour de repos est le dimanche.

Poste a pourvoir immédiatement.

Expérience exigée de 3 ans

CDI 25 H MARMANDE

Vous intervenez auprès des bénéficiaires dans les gestes de la vie quotidienne. *** URGENT***

Vous avez impérativement un diplôme ou une qualification en tant qu’assistant/e de vie catégorie B OU C.

CDD 1 MOIS SECTEUR CAUMONT SUR GARONNE

20 H HEBDO

Fabrication pâtisserie et viennoiserie artisanales

+ Tournée de livraison aux dépôts d’une durée d’ 1 h quotidienne

CDI CASTELJALOUX 35 H/HEBDO

Vous assurerez les révisions, géométrie, recherche panne avec usage du banc de diagnostic

Mise à niveau par des stages constructeur

Atelier ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00

CDI MIRAMONT DE GUYENNE

CAP MECANIQUE EXIGE

Intégré/ au bureau d’éudes, vous assurez la conception et la conduite de nouveaux produits en passant de l’industrialisation en collaboration avec le chef de produit marketing et les différents interlocuteurs projets (équipe pluridisciplinaire).

Vous avez des compétences avérées en tant que dessinateur (outillage et pièces plastique) dans le souci du respect de la qualité.

Vous créez, gérez et pilotez les différentes phases de conception des projets depuis l’avant-projet jusqu’à l’industrialisation.

Vous étudiez la faisabilité des projets. Vous établissez les coûts de revient des produits.

Vous établissez le planning prévisionnel et vous vous assurez du respect des délais.

Vous définissez le cahier des charges technique des composants ou produits à acheter. Vous déclenchez et animez les revues de projet. Vous définissez les liaisons mécaniques avant CAO. Vous validez techniquement le produit et les moyens de production en vous appuyant sur les membres de l’équipe projet.

BTS EXIGE

SECTEUR MARMANDAIS

CDI

Vous êtes en charge de la maintenance électromécanique d’appareils de levage (ponts roulants, palans et potences) sur des chantiers en Aquitaine (montage, dépannage).

Dynamique et motivé/e, vous serez amené/e à évoluer sur ce poste pour aller vers de la gestion de futurs chantiers (préparation de devis, gestion de commandes fournisseurs, suivi et développement de contrats de maintenance).

Le CACES R386 NACELLE serait un plus.

CDI MARMANDE

Vous organisez et animez l’amélioration de la démarche qualité secteur sanitaire et médico social ainsi que la gestion des risques. Vous supervisez les évaluations internes d’accréditation et de mises aux normes notamment.

Vous organisez chaque jour le système qualité ; gérez le système documentaire, organisez la gestion des risques et supervisez les diverses procédures

Vous êtes en relation avec les usagers et les patients.

Une expérience même en tant que stagiaire dans le secteur médico social et sanitaire serait un plus.

Vous serez mené ponctuellement de vous rendre à Bordeaux .

CDD 11 mois MARMANDAIS

BAC + 3 EXIGE

Aider à leur domicile les personnes âgées en milieu rural: aide à la toilette, aux repas, accompagnement, écoute, etc. et assurer la surveillance de l’état général pour pouvoir alerter si besoin les services médicaux.

Une qualification adaptée est exigée (Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale, ou d’aide-soignant, ou titre professionnel d’assistante de vie).

Vous devrez disposer d’une mobilité appropriée (pas de réseau de transport en commun) et posséder une connaissance suffisante du territoire miramontais.

CDI 28 H

SECTEUR MIRAMONT

Impérativement titulaire d’une qualification dans le domaine de l’aide à la personne (Bac pro, ou titre professionnel assistant de vie, ou BEP Carrières sanitaires et sociales) ou comme aide-soignant.

Poste à pourvoir sur le secteur de Seyches dans le cadre de remplacement d’un arrêt longue maladie.

Vous serez amenés à utiliser votre véhicule pour les déplacements (remboursements des frais kilométriques selon convention applicable).

CDD 12 MOIS SEYCHES ET ENVIRONS

24 H/HEBDO

Vous interviendrez sur de la taille de vigne et de la conduite de tracteur (enjambeur et un tracteur interligne)

Les parcelles se situent sur Sauternes, Fargues et Pujols sur Ciron.

***Le poste est à pouvoir immédiatement***

SAUTERNES

Contrat à durée déterminée – 3 Mois

Vous interviendrez pour l’institut ponctuellement pour la saison des mariages, vous effectuerez le coiffage ainsi que les chignons des mariées et des invités (2 essais+mariage).

Votre temps de travail sera modulable en fonction des mariages.

Déplacements sur le lieu du mariage à prévoir.

LANGON