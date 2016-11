ALERTE EMPLOI : les offres à pourvoir de ce jour

EN SUD-GIRONDE

Au sein d’une propriété viticole de 138 hectares et sous la responsabilité du gérant, vous conduisez le tracteur pour les travaux mécanisés de la vigne et effectuez la taille de la vigne. Vous avez des connaissances en mécanique. Vous savez travailler en équipe .Le certiphyto est souhaité mais pas exigé (financement possible).

*** recrutement urgent****

33 – SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE

Contrat à durée indéterminée

Entretien du cadre de vie, aide au lever, au coucher, au repas, repassage, accompagnement aux courses.

CADILLAC

Contrat à durée déterminée – 3 Mois

30H

Le groupement d’employeur recherche pour un de ses adhérent un assistant / assistante comptable.

bonne connaissance des écritures comptables, une bonne maîtrise du logiciel SAGE, et justifiant d’expériences réussies sur des postes similaires.

Pour mener à bien vos missions, vous devrez faire: le standard téléphonique, l’ouverture de courrier, le suivi de la trésorerie (sur Excel), enregistrer les factures d’achats et de ventes (sur SAGE) et enregistrer le pointage des salariés (sur SOLUNE)

FARGUES

Contrat à durée déterminée – 2 Mois

24h

EN LOT-ET-GARONNE

Vous effectuez la taille de la vigne ou de pruniers suivant les conditions météorologiques.

Adaptation au poste prévue.

47 – ESCLOTTES

Contrat travail saisonnier – 2 Mois

Débutant accepté

Nous recherchons un responsable (H/F) de grandes cultures pour travailler au PORTUGAL à Monte Novo Do Sul ( à 11km de COMPORTA ).

Il faut optimiser et gérer l’implantation de toutes les cultures et assurer le suivi de grande culture, navet, choudou et carotte.

Ainsi que garantir l’approvisionnement de la station en quantité et qualité et dans les délais.

Vos missions :

- Planification de la mise en culture de productions.

- Coordination des activités de production avec le responsable

- Gestion des besoins en irrigation, traitements phytosanitaires

- Gestion des équipes

- Reporting au directeur de production

Le certiphyto et une maitrise de l’informatique est exigé, ainsi que la maitrise de la langue française et portugaise.

Envoyez votre CV à : cnfmarmande@orange.fr

47 – MARMANDE

Contrat travail saisonnier – 6 Mois

Expérience exigée au moins 2 An(s)

Nous recherchons pour l’un de nos client (assurance), un(e) assistant(e), vos taches seront :

- accueil des clients et prospects par téléphone et en face à face

- relances téléphonique suite aux devis

- conseil et ventes

- suivie et développement commercial sédentaire

- gestion et souscription des contrats auprès des particuliers

- administration du quotidien de l’agence

Vous avez obligatoirement une expérience de 1 an, avec comme qualités : autonomie, organisation, aisance verbale et sens commercial

Merci de contacter l’agence au 05.53.88.01.92

47 – MARMANDE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 An(s)

DURAS (47) EHPAD de 84 lits dont un espace protégé de 26 lits, recherche un(e) ASD ou AMP diplômé(e)

Poste de JOUR en CDI au 15 DECEMBRE 2016

Travail en roulement: une semaine de 30 heures, une semaine de 40 heures et un weekend sur deux

Salaire selon CCU- Reprise d’ancienneté à 100%

Débutant accepté

47 DURAS

Restaurant traditionnel recherche un(e) serveur/serveuse de restaurant. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de rang au sein d’une équipe de 5 à 6 personnes.

Vous avez une expérience confirmée de 5 ans sur un poste similaire, ainsi qu’une qualification.

**URGENT**

CDD 6 MOIS 35 H MARMANDE

Vous serez chargé(e) d’intervenir auprès des personnes âgées et/ou dépendantes à leur domicile.

Recherche en priorité Auxiliaire de Vie.

Assistante de vie ou Aide à Domicile possible…

Vous travaillerez sur les secteurs de Houeilles et Damazan.

CDD 32H

47 _ secteurs HOUEILLES et DAMAZAN

Nous recherchons un(e) professionnel(le) de la restauration pour assurer le service restaurant du midi.

Dressage de la salle, service et entretien des locaux seront vos taches principales.

Vous détenez un CAP restauration et au moins 3 ans d’expérience dans le domaine.

Expérience exigée au moins 3 An(s)

CAP, BEP ou équivalent Hôtellerie restauration Exigé

47 _ MARMANDE

Recherche assistant/e de vie ou auxiliaire de vie qualifié/e pour intervenir au domicile des usagers du service dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres autour de Lévignac de Guyenne.

47 – LEVIGNAC DE GUYENNE

Débutant accepté

Contrat à durée déterminée – 3 Mois

CAP, BEP ou équivalent Santé secteur sanitaire Exigé

BEP sanitaire et social