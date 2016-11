ALERTE EMPLOI : les offres à pourvoir ce mardi

EN LOT-ET-GARONNE

Nous recrutons un technicien bousineur – chauffeur de fût H/F. Vous aurez pour missions de chauffer les fûts. Vous avez une connaissance du bois, et des métiers du vins, vous êtes travailleur et organisé pour assurer un rendement de qualité. Le poste nécessaire du port de charges et de travailler dans un environnement chauffé.

Débutant accepté

CDD 12 mois 35H

47 MARMANDE

Nous recrutons pour un poste de maître/maîtresse de maison, 24h par semaine: le lieu de vie accueille un groupe de 7 enfants âgés de 7 à 17 ans.

Fonction polyvalente,

Hôtelière :

_ Cuisine (élaboration des menus, approvisionnements, confection des repas, entretien général du logement).

_ Lingerie.

_ Ménage et aménagement de l’espace.

et Educative:

_ Accompagnement des enfants dans les actes de la vie quotidienne en partenariat avec des éducateurs spécialisés.

Qualification maîtresse de maison souhaitée ou alors elle sera proposée à terme. Qualités relationnelles, d’écoute, d’organisation et compétences culinaires.

CDI 24H

47 MARMANDE

Nous recrutons un poseur de menuiseries H/F. En binôme, sur les chantiers (30-40km autour de l’entreprise), vous aurez pour missions la pose de menuiseries auprès de professionnels et particuliers. Vous êtes capable d’installer et de régler les automatismes de fermetures. Mais également d’entretenir, réparer, et remplacer les éléments posés et leur système de fermeture.

CDD 6mois 35H

47 MIRAMONT DE GUYENNE

Recherche moniteur/monitrice de MFR pour l’option SAPAT (Services Aux personnes et Au Territoire)

- Profil : Minimum BTS ESF (Economie Familiale et Sociale) ou conseillère ESF, compétences relationnelles vis-à-vis des jeunes et aptitude à travailler en équipe. Intervention dans les domaines professionnels, relation avec les familles et maîtres de stage.

CDD

Expérience enseignement exigée

47 SAINTE BAZEILLE

Nous recherchons pour notre structure un encadrant technique d’insertion H/F, à dominante activités d’espaces verts (statut assistant technique de la CCN ACI- ateliers et chantiers d’insertion).

Votre mission consistera à gérer votre planning d’interventions en relation avec le responsable de pôle et le directeur de la structure, de répondre aux attentes des clients, principalement des collectivités. Au-delà de la réalisation des prestations, votre mission sera de conduire une équipe de salariés en insertion en vue de la bonne réalisation des prestations, mais aussi et surtout à l’accompagnement à l’acquisition de savoirs faire et savoir être professionnels.

Vous serez en lien permanent avec l’équipe d’accompagnateurs socio-professionnels dans une dynamique d’accompagnement vers l’emploi durable de vos salariés.

Des prestations de nettoyage de locaux ou de petits travaux du bâtiment seront occasionnellement demandées.

Rigueur, autonomie et sens de l’initiative et du contact indispensables. CDD 4 mois renouvelable.

47 MARMANDE

Nous recherchons pour notre client à Montpouillan un(e) ouvrier(e) agricole H/F.

Au sein de cette écurie, vous serez en charge de l’entretien du parc et des écuries.

Des connaissances de palefrenier (entretien de box, nourrir entretenir et surveiller les chevaux) seraient un plus.

Vous êtes autonome et vous possédez une expérience réussie dans ce domaine.

CDI 35H

47 MONTPOUILLAN

Vous avez des compétences en électricité et mécanique, vous permettant sous l’autorité du Responsable des services techniques de réaliser certains travaux d’entretien des matériels, de dépannage d’appareils électriques, de maintenance générale, de plomberie et de bricolage ainsi que l’entretien courant et régulier des locaux.

Avantages sociaux: 13ème mois, intéressement et participation aux bénéfices.

CDI 35H

47 TONNEINS

Contrats de remplacements pour les congés de fin d’année (missions à partir de la 2ème semaine de décembre 2016 et jusqu’à janvier 2017). Vous interviendrez tôt le matin (premiers chantier à partir de 5h/6h le matin) ou en soirée (fin vers 19h30) sur des locaux professionnels sur Marmande (Restaurants, services médicaux, commerces, etc.).

Vous devez maitriser l’auto-laveuse, et avoir une expérience en nettoyage industriel ou une solide formation professionnelle accompagnée de stages de terrain.

CDD 20H environ

47 MARMANDE

Entreprise de charpente couverture recherche un(e) couvreur(se) charpentier(e).

Vous interviendrez surtout sur de la rénovation de maisons, bâtiments agricoles, bâtiments communaux etc…

Vous travaillerez au sein d’une équipe de 3 personnes.

Vous devez être autonome sur le poste.

Ex-apprenti accepté.

47 – ST COLOMB DE LAUZUN

Vous assurerez les activités de mécanique générale (diagnostic panne, réparation et tests) et les opérations de dépollution (tri des pièces et des fluides selon les normes en vigueur).

Mécanique traditionnelle uniquement (pas de valise de diagnostic électronique).

Remplacement arrêt-maladie susceptible de prolongation.

47 FOURQUES SUR GARONNE

Vous serez en charge d’établir les bulletins de salaires et charges sociales de nos clients, multiconventionnels, en toute autonomie mais en lien direct avec l’expert-comptable. Vous serez également amené à établir les documents d’embauche et de fin de contrat ainsi que les procédures de rupture de contrat de travail pour le compte de nos clients.

33 – LA REOLE

Vous interviendrez en qualité de vendeur / vendeuse multimédia. Vous connaissez les produits high-tech (téléphones portables).

Vous devrez accueillir la clientèle, identifier son besoin et la conseiller.

Vous devrez gérer votre rayon : gestion des stocks et mise en avant des produits.

Vous avez le sens du relationnel et du conseil et vous recherchez la satisfaction du client en premier lieu.

33 – LANGON

Vous participez aux travaux de la vigne et encadrez les équipes tout au long des différents travaux manuels. Vous êtes en mesure d’encadrer une équipe d’ouvrier permanents et saisonniers.

Vous appliquerez et ferez appliquez les consignes à votre équipe, contrôlerez la bonne réalisation des tâches confiées et serez le garant de la cohésion de l’équipe et de la qualité de travail.

Vous êtes autonome, rigoureux, doté(e) d’un bon relationnel et d’une réelle volonté d’implication. Vous avez de réelles capacités à manager et diriger une équipe et justifiez d’une expérience dans une fonction équivalente.

LANGON