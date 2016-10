Alerte Emploi : les offres à pourvoir

Vous serez chargé/e de transformer du lait de chèvre en fromage.

Vous êtes diplômé sur le métier de fromager/ère ou bien vous avez une expérience significative dans le secteur de l’industrie agro alimentaire et êtes intéressé/e par ce domaine.

Poste à pourvoir immédiatement.

Cdi BRUGNAC

Mission : faire la tournée des sites de collecte de céréales.

Titulaire de la FIMO, FCO, permis 26T exigé.

Cdd 40 jours exp. 1 an

045TLJS – Responsable administratif, comptable et financier / Responsable administrative, comptable et financière

- Supervision et coordination de l’équipe administrative, définition de ses activités/tâches et suivi du développement des collaborateurs ;

- Tenue et gestion de la comptabilité générale et analytique ;

- Suivi de la trésorerie ;

- Reporting mensuel auprès du Groupe ;

- Gestion et planification des paiements et encaissements ;

- Elaboration des déclarations fiscales et sociales ;

- Etablissement des situations et comptes d’exploitation mensuels ;

- Préparation du budget annuel, suivi et ajustements mensuels ;

- Coordination avec les Responsables d’autres Départements afin d’assurer l’optimisation des ressources et la réalisation des objectifs de l’entreprise ;

- Gestion de la relation avec les institutions financières et partenaires externes (cabinet comptable, commissaires aux comptes), en coordination avec la direction financière du Groupe ;

- Priorisation et planification des actions d’amélioration dans le Département.

Vos qualités : rigueur, autonomie, prise d’initiatives

CDI SAMAZAN

Sous la direction du responsable de Production de l’usine, vous collaborerez aux activités de notre ligne de production en tant qu’opérateur. Vous réaliserez des opérations de production à l’aide de machines et d’outils en respectant les procédures et règles de sécurité. Toute expérience en tant que manutentionnaire, de conduite de chariots élévateurs ou Caces 3 serait un plus.

Horaires variables 3×8 ou 5×8 selon le poste d’affectation.

Contrat initial CDD 3 mois, renouvelable 1fois, perspective de pérennisation en fonction de la consolidation de la croissance d’activité.

Plusieurs postes sont à pourvoir dès que possible.

Cdd 3 MOIS SAMAZAN

Sous la direction du Responsable Maintenance de l’usine, vous collaborerez aux activités de maintenance, aussi bien des équipements que des installations en elles-mêmes, en vous occupant des incidents qui peuvent survenir et des réparations nécessaires. Vous contribuerez également à la mise en route quotidienne de l’activité de l’entreprise et au développement de nouveaux équipements et systèmes.

Profil recherché :

- Professionnel(le) titulaire d’une formation de niveau BAC ou BTS, dans une branche mécanique, électrique ou électronique ayant des compétences en mécanique industrielle générale.

- Compétences requises en pneumatique et hydraulique, connaissances en électricité industrielle, automatismes.

- Autonomie, rigueur, sens des responsabilités, goût du travail en équipe.

Horaires variables.

SAMAZAN 3 MOIS