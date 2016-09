Alerte Emploi : les offres à pourvoir

Nous recherchons un(e) CONSEILLER(E) VENDEUR / VENDEUSE AGROFOURNITURE (H/F)

Votre mission : assurer auprès des agriculteurs la distribution de produits agrofournitures (semences , phytos , engrais , agroéquipements ) et développer les ventes.

Cdd 18 mois Villeneuve sur Lot

Doté de bonnes connaissances en électricité et idéalement aussi en électronique, vous effectuerez principalement du montage d’équipements électriques et électroniques (câblage, éclairage, etc.) pour des professionnels. Le poste polyvalent et en contact avec la clientèle requiert une bonne connaissance de la nomenclature et des matériels, mais aussi de pouvoir effectuer des tâches annexes d’expédition, de suivi du stock et de conseil à la clientèle. Vous devez être prêt à faire preuve d’adaptation.

Poste en atelier du lundi au vendredi (9H-12H 14h-18H)

Cdi MARMANDE

Nous recherchons un(e) adjoint(e) de direction en hôtellerie restauration.

Vous interviendrez dans la coordination de l’activité des équipes, dans la préparation des commandes.

Vous veillerez à l’application des normes d’hygiène et de sécurité.

Vous participerez à l’accueil et au service des clients.

Vous serez habilité à appliquer les procédures comptables.

Vous possédez des connaissances en cuisine.

Vous travaillerez en continu sur les horaires d’ouverture (matin) ou fermeture (après midi) selon l’activité.

CDI MARMANDE