ALERTE EMPLOI du mercredi 30 août 2017

Pour les vendanges rouge, blanc sec et SAUTERNES.

8 postes proposés pour vendanger du sac au sauternes.

Vous devez connaître les tries successives

Postes ni nourris ni logés.

BARSAC

Dans le cadre des vendanges 2017, 5 postes de coupeurs sont à pourvoir, afin de réaliser les vendanges par tries successives.

Postes ni logés, ni nourris.

Les parcelles sont situées sur Bommes et Preignac.

Votre contrat débutera aux environs du 11septembre, suivant les conditions climatiques.

Une première expérience en tries successives sera un plus pour votre candidature

BOMMES

Vous interviendrez en qualité de Conducteur/conductrice de machine à vendanger.

Vous devez impérativement avoir une première expérience en conduite de machine à vendanger.

Le contrat de travail pourra être prolongé selon l’activité.

SOUSSAC

Vous interviendrez en qualité d’Ouvrier viticole / Ouvrière viticole sur l’ensemble des travaux viticoles.

Vous devez impérativement maitriser la conduite de tracteur (+ atteler un équipement et préparer la matériel et les outillages) et la taille de la vigne.

Le contrat de travail pourra être prolongé selon l’activité.

SOUSSAC

Vous effectuerez le transport scolaire entre La Brède et Saucats du lundi au vendredi le matin et le soir (2 à 3 h par jour), ainsi que le mercredi matin et midi sur l’année scolaire 2017/2018.

Vous êtes impérativement titulaire du permis D en cours de validité.

Ce poste pourra être renouvelé sur l’année scolaire 2018/2019.

33 – LA BREDE & SAUCATS

Cabinet d’expertise comptable à taille humaine recherche un gestionnaire de paie H/F. Vous prendrez en charge le portefeuille de paie dans un environnement multi conventionnel, composé de 70 dossiers environ représentant en moyenne 300 paies. Vous avez pour mission la collecte des éléments de paie, l’élaboration des bulletins de paie, des déclarations sociales ainsi que le conseil auprès de nos clients, au sein d’une équipe multi-cabinet. Vous assurerez également le suivi administratif relatif à la gestion des salariés de l’entrée du salarié à sa sortie de l’entreprise (DPAE, Contrat de travail, formalités diverses …). Vous assurez un rôle majeur dans cette relation de conseil auprès de notre clientèle, où votre disponibilité, votre écoute et votre sens de la relation relaient votre technicité pour conduite une relation de qualité. Rigueur, esprit d’équipe et sens des responsabilités sont les atouts indispensables pour cette fonction.

BTS EXIGE

EXPERIENCE EXIGEE 3 ANS EN PAYE

CDI MIRAMONT DE GUYENNE

Cabinet d’expertise comptable basé à Marmande, recherche pour son établissement secondaire à Casteljaloux un/une collaborateur/trice comptable en CDI. Sous la responsabilité d’un responsable de portefeuille confirmé, vous prendrez en charge la gestion de la tenue comptable, l’établissement des déclarations fiscales et l’élaboration du bilan. Diplômé(e) d’un Bac+2 minimum, une expérience de 1à 2 ans serait souhaitée en cabinet comptable. Votre organisation et votre capacité d’adaptation vous permettront d’approfondir vos compétences techniques au sein d’une structure dynamique.

BAC + 2 EXIGE

CDI CASTELJALOUX

Le responsable de dépôt s’occupe des missions d’entreposage de la marchandise en termes de qualité, quantité et délais. Il est le garant de la fiabilité des stocks et de la qualité de préparation avant l’expédition. Parmi ses fonctions, il doit notamment : – assurer la réception ainsi que le transfert des matières premières via la production – gérer les stocks et l’emplacement de la marchandise – s’assurer du réapprovisionnement – encadrer et former son équipe – planifier et superviser les charges de travail – préparer et expédier les produits finis – fixer les budgets – définir et atteindre les objectifs de qualité de service et d’optimisation des coûts – proposer des solutions pour améliorer les processus de travail Le responsable d’entrepôt fait également respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

EXPERIENCE EXIGEE DE 3 ANS

CACES EXIGE

COMPETENCES EN INFORMATIQUE

CDI MARMANDE

Votre mission principale sera de faire du placo et des joints : – Montage et assemblage de cloisons sur les mûrs, sols, ou plafonds. – Doublage des murs en plaque de placoplatre. Réalisation d’une cloison en placoplatre. Vous avez envie de vous investir dans une petite entreprise artisanale. Chantiers sur les départements : 33, 40 et 47

Débutant accepté

CDI MARMANDE

L’aide-soignant(e) de nuit a pour mission d’accompagner la personne âgée dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, quel que soit son niveau d’autonomie. Il/elle contribue à une prise en charge globale des personnes durant la nuit en liaison avec son binôme. Il/elle dispense des soins visant à répondre aux besoins d’entretien et de continuité de la vie des résidents et à compenser partiellement un manque ou une diminution d’autonomie de ceux-ci. Particularités du poste : – Favoriser la vie sociale en application du projet institutionnel et en participant à l’animation, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe. – Participer à l’évaluation de l’autonomie de la personne et élaborer en collaboration avec l’infirmier, le plan de soins – Participer à la mise en place du projet personnalisé d’accueil et d’accompagnement des résidents dont il prend soin – Le cas échéant, participer à l’entretien des parties communes de l’établissement

Diplôme d’état exigé.

CDI MARMANDE