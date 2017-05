ALERTE EMPLOI du mercredi 24 mai 2017

Poste à pourvoir dans le service “soins de suite et rééducation” à l’hôpital de Casteljaloux.

Préparation du retour à domicile.

Collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du service en vue de la réadaptation des patients.

Horaires à négocier avec le cadre du service.

Contrat à temps partiel (50%).

Diplôme d’état d’assistant/e social/e exigé.

47 – CASTELJALOUX

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 1 An(s)

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Assistant social Exigé

DIPLOME D ETAT D ASSISTANT/E SOCIAL

Vous aurez en charge l’entretien d’un hypermarché du lundi au samedi. Nettoyage des sols avec passage d’une auto-laveuse autoportée ainsi que l’entretien des sanitaires. La connaissance de l’auto-laveuse autoportée est impérative. Vous devez être automne et rigoureux (se). Merci d’envoyer votre CV par email à l’adresse suivante: contact@espace-nettoyage.com

47 – MARMANDE

Contrat à durée déterminée – 2 Mois

Débutant accepté

Diagnostic et réparation. Vous devez faire preuve de polyvalence, intervenir sur tous les champs et être capable de travailler seul en autonomie (organisation et hiérarchisation de vos tâches, gestion de votre temps d’intervention).

L’expérience est impérative, pas le diplôme.

Pour postuler, vous pouvez téléphoner directement à l’employeur au 0553931018 ou envoyer votre CV par mail à l’adresse suivante : pdv03569.celad@orange.fr

47 – ST PARDOUX ISAAC

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 An(s) – minimum en mécanique auto

CAP, BEP ou équivalent Mécanique automobile Souhaité

autonomie et polyvalence

Directement rattaché au Directeur de production, vous intégrerez une équipe de 4 personnes. Vous serez chargé(e) de

- Approvisionnement des pièces de production pour les nacelles

- suivi d’un planning de livraisons, des réceptions, anticiper les retards

- s’assurer de l’arrivée des pièces en temps et en heures en fonction des impératifs de la production.

47 – FAUILLET

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 An(s)

Bac+2 ou équivalent Pas de domaine Souhaité

Situé au cœur du Sud-Ouest, le Groupe DUPOUY, Concessionnaire Renault / Dacia / Nissan, recherche pour son site Renault/Dacia de Tonneins un(e) secrétaire commercial(e) VN/VO polyvalent(e) :

- Contrôle des dossiers de commandes VN : demandes d’immatriculation, suivi des financements, livraison administrative client

- Saisie informatique sur logiciel (DCSnet, DISTRInet)

- Mise à jour des stocks VN

- Accueil téléphonique et physique de la clientèle

- Gestion de la relation commerciale

- Assurer la relation avec le réseau agents

47 – TONNEINS

Expérience exigée au moins 5 An(s)

Contrat à durée indéterminée