ALERTE EMPLOI DU MERCREDI 23 AOÛT 2017

059KFLY – Ouvrier viticole / Ouvrière viticole

Au sein d’une propriété familiale de 65 hectares sur les coteaux de Garonne, vous participerez au sein d’une équipe à tous les travaux viticoles,

de la taille aux vendanges, aux travaux du chai (vinification…), à l’étiquetage, la préparation de commandes, et occasionnellement à la conduite de tracteurs.

Poste à pourvoir immédiatement.

33 – DONZAC

Contrat à durée indéterminée 35h

Débutant accepté

BAC VITI OENO Souhaité

059HTWB – Pizzaïolo / Pizzaïola

Vous aurez la charge du poste pizza ( fabrication et préparation des pizzas et pâtes).

L établissement est ouvert 7/7 jours avec des services midi et/ou soir selon planning. l’amplitude horaire : 10h-14h30/ 18h-21h30

Vous avez une première expérience sur le même type de poste. Une formation en interne est prévue.

Vous aurez deux jours de repos consécutifs et un week-end sur deux.

recrutement immédiat

LANGON

059JWKD - Assistant commercial / Assistante commerciale

VENTE ESPACE PUBLICITAIRES H/F

Vous serez chargé des tâches administratives : secrétariat, mailing, relance clients, facturation, distribution des magazines dans les points de dépôts, appels sortants de prospection…

Vous prospecterez les annonceurs publicitaires professionnels uniquement pour le magazine gratuit.

Votre zone de prospection : bassin Arcachon, Nord des landes.

Vous travaillerez sur rendez-vous.

Vous êtes à l’aise sur les tâches commerciales.

Les frais seront indemnisés sur forfait kilométrique mensuel.

Planning à définir.

HOSTENS

059JDTP – Serveur / Serveuse en restauration traditionnelle

Vous assurez la mise en place des tables, le débarrassage, la prise de commandes, le service à l’assiette selon les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires, les encaissements et l’entretien de la salle de restaurant.

Vous travaillez en coupure du mardi au dimanche avec 1.5 jours consécutifs de repos + une 1/2 journée à définir selon planning.

Pas de logement possible

****Votre contrat se déroulera du 1er septembre 2017 au 15 novembre 2017****

33 – ST MACAIRE

059JKYK – Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration

Vous interviendrez en qualité d’Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration pour le compte d’une Boulangerie/Pâtisserie.

Vos missions :

- Effectuer la préparation des sandwichs, quiches, pizzas, salades ….

- Effectuer les livraisons

- Intervenir en soutien aux pâtissiers

Vous avez la possibilité d’intervenir sur les magasins de Toulenne et Langon.

Vous aurez 1 à 2 jours de repos par semaine.

Vous devez impérativement justifier d’une première expérience en cuisine et/ou en pâtisserie et vous possédez le permis B.

Salaire : Smic horaire + heures de nuit + heures de dimanche + heures supplémentaires

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

059KJPW – Vous interviendrez en qualité de Serveur / Serveuse en restaurant traditionnel.

Vous assurez le service en salle midi et soir pour 200 couverts environ, ainsi que le dressage des tables.

Travail en coupure avec 2 jours de repos par semaine par roulement en équipe.

33 – CASTETS ET CASTILLON

Contrat à durée indéterminée – 39h

CAP, BEP ou équivalent Service salle Exigé

059KJWZ – Vendeur / Vendeuse rayon traiteur

MARMANDE – Localiser avec Mappy

Vous êtes en charge de la vente dans un rayon traditionnel de viande. Vous nettoyez et entretenez l’espace de vente et le laboratoire. Vous vous occupez du rayon libre service. Travail le dimanche.

Contrat à durée indéterminée

36H45

Salaire : Horaire de 9.76 Euros sur 13 mois

Expérience exigée de 1 An(s) – dans un rayon traditionnel

059KMHJ – Coiffeur / Coiffeuse

SEYCHES – Localiser avec Mappy

Nous recherchons un(e) coiffeur/ coiffeuse (H/F) dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en vue de la préparation du BP coiffure. Vous interviendrez sur un poste de coiffure mixte.

Contrat à durée déterminée – 24 Mois

Contrat Professionnalisation

35H Horaires normaux

Salaire : % SMIC en fonction âge

Débutant accepté

059KMPY – Serveur / Serveuse de bar

MARMANDE – Localiser avec Mappy

BAR TABAC PMU recrute un(e) serveur (H/F) pour le service du matin ou de l’après-midi. Vous travaillerez à temps partiel en fin de semaine, du vendredi au dimanche. Vos horaires pourront être adaptés en fonction du planning du personnel. Des connaissances en PMU seraient appréciées.

Contrat à durée déterminée – 4 Mois

24H Horaires normaux

travail les weekends Salaire : Horaire de 9.76 Euros

Expérience exigée de 6 Mois – EN SERVICE BAR