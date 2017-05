ALERTE EMPLOI DU MERCREDI 17 MAI 2017

CHAUFFEUR SPL

DANS LE CADRE D’UN FORT DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ET DE NOUVEAUX CLIENTS, VOUS FEREZ LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT DE VOITURES AINSI QUE LEUR LIVRAISON PRINCIPALEMENT EN RÉGION AQUITAINE AVEC QUELQUES DÉPLACEMENTS FRANCE ENTIÈRE.

RIGUEUR DEMANDEE

***FIMO EXIGEE***

PRISE DE POSTE IMMÉDIATE

33 – ST MEDARD D EYRANS

Au sein d’une exploitation de 50 hectares dont les parcelles se trouvent en intégralité sur St Antoine du Queyret, vous souhaitez vous investir à long terme.

Vous êtes polyvalent sur l’ensemble des travaux de la vigne (taille jusqu’aux vendanges) y compris l’aide au chai.

Vous savez conduire le tracteur et réaliser les traitements phytosanitaires.

Vous savez travailler en équipe.

Possibilité de 5 heures supplémentaires.

Salaire net possible entre 1500 euros et 1800 euros nets.

Négociable selon votre profil et expérience.

33 – SAINT-ANTOINE-DU-QUEYRET

Vous travaillez pour une propriété viticole de 70 hectares, située dans l’Entre-deux-Mers (secteur Sauveterre de Guyenne).

Vous exercez sous la responsabilité du propriétaire, tous les travaux de chai de façon autonome.

Vous connaissez les conditions d’exercice au chai.

RIMONS

Vous travaillerez pour le compte d’une boulangerie de campagne entièrement artisanale avec une équipe jeune et dynamique composée de 4 boulangers, 2 pâtissières et 3 vendeuses.

Ouverture magasin : 6h-19h45

Jour de fermeture hebdomadaire : mercredi et dimanche après-midi

Fermeture annuelle : 2 semaines en hiver et 3 semaines en été

Roulement des plannings avec travail de matin et d’après-midi

CADILLAC

Vous préparerez des sables pour la réalisation des moules de fonderie. Une formation en interne sera possible avant le recrutement.

CDD 6 MOIS CASTELJALOUX

Société de transport ambulancier recherche une personne titulaire du diplôme d’état ambulancier.

CDD 6 MOIS

35 H MARMANDE

Dans le cadre de remplacements chez des particuliers pour le mois de mai, sur le secteur de Caumont sur Garonne, Utilisation du véhicule personnel pour vos déplacements. Une expérience ou une formation dans ce domaine d’activité seront privilégiées. Pour postuler, présentez-vous le lundi, mardi, jeudi ou vendredi, l’APRES-MIDI uniquement et muni(e) d’un CV détaillé. La structure est fermée le mercredi.

CDD 1 MOIS 20 H

LEVIGNAC DE GUYENNE

Vous remplacez les éléments soudés, effectuez le redressage et le vérinage d’éléments de carrosserie, Vous démontez et remontez des véhicules, Vous réparez et remplacez les vitrages. Poste à pourvoir rapidement. Pas de peinture. Remplacement arrêt maladie à terme inconnu, donc contrat prolongeable.

TONNEINS

CDD 1 MOIS 24 H/HEBDO

Au départ de Casteljaloux, vous conduirez des ensembles plateaux avec remorque de 44T. Autonome, vous êtes apte à réaliser un 1er diagnostic pertinent en cas de panne afin de faciliter les opérations de dépannage. Postes ZONE COURTE et ZONES GRAND REGIONAL (avec découché) Une bonne connaissance du réseau routier du Sud Ouest et notamment du massif landais est requise. Une évaluation préalable à l’embauche pourra vous être proposée pour vérifier l’adéquation au poste. FIMO/FCO à jour obligatoire.

CDI 35 H