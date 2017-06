ALERTE EMPLOI DU MERCREDI 14 JUIN 2017

VIRAZEIL

Rattaché/e au Responsable Logistique, et ayant une équipe de 4 personnes sous votre responsabilité, vous aurez pour missions : – La bonne réception des matières premières et emballages. – La garantie du respect des cahiers des charges des matières premières. – Le contrôle des matières premières (aspect, température…) afin de détecter les non Conformités et en assurer le suivi en relation avec le service Qualité. – La gestion des stocks : entrée en stocks, gestion des emplacements, respect FIFO, inventaires fin de mois. – La gestion de la mise à disposition des matières premières et emballages pour la production. – Le rapprochement des BL et des factures. – La participation au déploiement de notre nouvel ERP.

Contrat à durée indéterminée

37H Horaires variables

Salaire : Mensuel de 2500.00 Euros à 3000.00 Euros sur 12 mois

Mutuelle

Participation/action

FAUILLET

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous assurez un certain nombre d’opérations sur les cultures de tomate sous serre : entretien des plantes, récolte, conditionnement. Pas d’expérience exigée mais qualités indispensables de sérieux, de motivation et intérêt pour le travail des plantes sous serres.

Contrat travail saisonnier – 4 Mois

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 Euros

Débutant accepté

MARMANDE

Fabricant de pièces usinées pour la construction aéronautique recherche un acheteur industriel (H/F) confirmé.

Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire : à négocier

Expérience exigée de 5 An(s) – Minimum sect. industrie métallurgie

LE TEMPLE SUR LOT

Vous aiderez à la toilette, l’habillage, le service des repas, ferez un peu de ménage, assurerez le coucher des résidents. Poste à pourvoir dans le cadre d’un remplacement d’arrêt maladie. Le diplôme d’auxiliaire de vie est exigé ou aide médico-psychologique.

Contrat à durée déterminée – 15 Jour(s)

35H Horaires normaux

Salaire : selon la convention collective

Débutant accepté

TONNEINS

Mécanicien poids lourds (H/F) expérimenté et autonome votre activité se partagera entre les travaux de mécanique en atelier et le remorquage des véhicules en panne ou avarie (la formation au dépannage/remorquage pourra être dispensée si une parfaite maîtrise de la mécanique PL est déjà acquise). Le permis Super lourd (EC) est nécessaire pour remorquer les véhicules. Astreinte une semaine sur deux.

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Salaire : à partir de 1400 euros net mensuels

Expérience exigée de 2 An(s) – maîtrise de la partie mécanique

VIRAZEIL

Rattaché/e à la Responsable achats et travaillant en transversal avec différents services, vous aurez pour mission :

- La gestion des flux et des stocks au quotidien en fonction des prévisionnels de fabrication.

- La vérification du respect des standards et procédures qualité, en relation avec le service Réception.

- Le calcul des besoins et la gestion des approvisionnements sur le site (emballages, matières premières…).

- Le suivi de la relation avec les fournisseurs.

- La résolution des problèmes.

- La participation au déploiement de notre nouvel ERP.

Expérience exigée au moins 2 An(s)

Bac+2 ou équivalent Logistique Exigé