ALERTE EMPLOI DU 21 JUIN 2017

Aide Viticole

Vous réaliserez l’attachage de plants de vignes sur des parcelles viticoles.

Postes ni logés ni nourris

La rémunération sera au prix fait.

***15 postes à pourvoir IMMEDIATEMENT***

Landiras

Aide Viticole

Sur une propriété de 20 Hectares, vous réaliserez des travaux d’épamprage et de levage.

Vous êtes autonome et vous avez impérativement 2 saisons d’expérience dans ce domaine. Une expérience en taille est souhaitée.

***4 postes sont à pourvoir immédiatement pour une durée de 4 jours***

Landiras

Assistant / Assistante export

Rattaché(e) à la Direction, vous aurez pour objectif principal de mettre en œuvre des dossiers opérationnels de l’activité commerciale export. Vous pilotez vos projets et travaillez en interface avec les services en interne (commerce, qualité, production, achats, œnologie…).

Vous aurez en charge les missions suivantes:

-Saisie des commandes, vérification des disponibilités, expéditions, suivi et respect des délais (avec la production), relation avec les transporteurs, facturation, documents douaniers…

-Accueil téléphonique

-Suivi et préparation des dossiers clients, des échantillons, des encours, des statistiques commerciales, organisation et participation éventuelle aux salons

Profil recherché :

– Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, discrétion, travail et esprit d’équipe, excellent relationnel

– Bonne maîtrise de l’Anglais à l’oral comme à l’écrit est indispensable

33 – ST LAURENT DU BOIS

Aide viticole

Vous interviendrez en qualité d’aide viticole sur les façon de levage et épamprage (6h00 – 13h00)

*** recrutement urgent ***

PORTETS

Façadier-peintre / Façadière-peintre

Lot et Garonne

Vous effectuez l’application de plâtre traditionnel et oriental sur les façades et à l’intérieur des maisons.

Contrat à durée déterminée – 7 Mois

39H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois

Déplacements : Quotidiens

Expérience exigée de 1 An(s)

Assistant / Assistante de direction

FRESPECH

Vous intervenez en soutien de la Direction – Dans l’ensemble du suivi administratif du site et du classement Trapec, – Dans la rédaction des comptes rendus de réunions, des projets, des courriers spécifiques – Dans la gestion de l’Agenda et des prises de rendez-vous des cadres de direction. – Dans la constitution du réseau de partenaires, le rassemblement des différents diagnostics utiles pour les réponses aux appels d’offres, etc… (banque de données) – Dans la remontée de besoins du territoire Vous assurez, en lien avec la chef de service et le siège social : – Le suivi administratif de l’ensemble des éléments de paye (DPAE, VIP, Mutuelle, préparation des contrats CDI, préparation des éléments de paye pour le siège, suivi des stagiaires), les arrêts maladies et les accidents de travail – La démarche qualité et les évaluations internes et externes, Le suivi des formations des salariés – Le lien avec Medicoop pour les CDD

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Salaire : CCN66

Expérience exigée de 2 An(s) – à un même type de poste

Ouvrier viticole / Ouvrière viticole

ST JEAN DE DURAS – Localiser avec Mappy

Relevage, épamprage, égourmandage des vignes. Poste à pourvoir immédiatement et pour une durée de 4 à 6 semaines selon conditions climatiques. Une expérience des travaux agricoles et une habitude des travaux de plein air au soleil est vivement souhaitée. 4 POSTES A POURVOIR URGENT

Contrat travail saisonnier – 1 Mois

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 Euros

Expérience exigée de 3 Mois – secteur agricole

Aide agricole en arboriculture

CASTELMORON SUR LOT – Localiser avec Mappy

Vous interviendrez sur l’ensemble des opérations de nettoyage d’un verger de prunes d’ente et effectuerez également la récolte : binage du sol, coupe des drageons, ramassage des bois. Travail physique sous conditions climatiques estivales avec utilisation d’outils manuels. Une expérience des emplois agricoles est donc vivement souhaitée. Poste à pourvoir à partir du mois d’août et pour une durée minimale de 6 mois.

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 Euros

Expérience exigée de 6 Mois

conducteurs de tracteurs

47 – Départ Taillebourg vers 47/33/40 – Localiser avec Mappy

Pour la durée de la saison (mi juin à mi/fin octobre) vous participerez aux travaux de récolte mécanisée. Il est nécessaire d’avoir le permis de conduire (permis B suffisant) mais toute expérience de conduite d’engin peut convenir car l’utilisation du matériel s’apprend facilement. Les récoltes s’effectuent sur le Marmandais d’une part mais aussi sur des sites comme Captieux (33), Allons (47), Sore (40) ou Cestas (33). Vous travaillerez en équipe et en déplacements à la semaine (du dimanche après-midi au vendredi ou samedi midi suivant selon besoins). Logement assuré par l’employeur.

Contrat travail saisonnier – 4 Mois

39H Travail itinérant

déplacements à la semaine Quotidiens Régionaux

Salaire : 1400 eur net + ICCP+primes

Débutant accepté

Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente

Recherche 4 ouvriers agricoles, pour plantations de concombres sous serre. POSTE A POURVOIR DE SUITE **URGENT**

Contrat travail saisonnier – 8 Jour(s)

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 Euros

Débutant accepté

Ouvrier / Ouvrière de culture maraîchère

FAUILLET – Localiser avec Mappy

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous assurez un certain nombre d’opérations sur les cultures de tomate sous serre : entretien des plantes, récolte, conditionnement. Pas d’expérience exigée mais qualités indispensables de sérieux, de motivation et intérêt pour le travail des plantes sous serres.

Contrat travail saisonnier – 4 Mois

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 Euros

Débutant accepté