ALERTE EMPLOI DU 20 SEPTEMBRE 2017

MARMANDE – Localiser avec Mappy

Nous recherchons un/une employé/e de ménage (H/F) pour travailler au sein d’un hôtel. Vous aurez 2 jours de repos par semaine. Vous interviendrez pour le nettoyage des chambres et des salles de bain ainsi que pour l’entretien du linge. Vous nettoierez les parties communes de l’établissement.

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 Euros sur 12 mois

Expérience exigée de 2 An(s) – Sur poste similaire

CASTELMORON SUR LOT – Localiser avec Mappy

Au sein de notre site industriel spécialisé dans la fabrication de conserves de légumes, vous assurez le bon fonctionnement des matériels liés aux opérations électromécaniques et mécaniques dans le respect des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité. Vous effectuez les interventions de maintenance, préventive, améliorative ou corrective, d’entretien et de dépannage dans un ou plusieurs champs techniques (mécanique, pneumatique, hydraulique ) en tenant compte des impératifs de production. Vous organisez les différentes étapes d’intervention avec méthode et en vous conformant avec rigueur aux consignes et normes de sécurité et dans le respect des critères de qualité du produit, et de contrôle des installations selon les normes. Vous intégrez une équipe dynamique et investie.

Contrat à durée indéterminée

35H Travail en 3X8

Salaire : Mensuel de 1700.00 Euros à 1900.00 Euros sur 12 mois

Expérience exigée de 2 An(s)

MARMANDE – Localiser avec Mappy

Nous recherchons un(e) chef de cuisine (H/F) pour travailler au sein d’un restaurant traditionnel. Vous travaillerez en collaboration avec 3 personnes et un apprenti que vous encadrerez. Vous aurez 2 jours de repos consécutifs dans la semaine et vous interviendrez sur le service du midi et du soir.

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Salaire : A définir selon compétences

Expérience exigée de 5 An(s)

MARMANDE – Localiser avec Mappy

NOUS RECHERCHONS POUR UN CLIENT SUR MARMANDE SPECIALISE DANS L’ISOLATION DE BÂTIMENT UN MANUTENTIONNAIRE. UNE FORMATION AU MÉTIER EST PREVUE A L’EMBAUCHE. VOUS ETES BRICOLEUR DYNAMIQUE ET MOTIVE POUR TRAVAILLER DANS UNE MÊME ENTREPRISE SUR LE LONG TERME. CONTACTEZ PROMAN A MARMANDE AU 05 53 88 01 92

Travail intérimaire – 1 Mois

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 Euros à 9.79 Euros sur 12 mois

Débutant accepté