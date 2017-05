ALERTE EMPLOI DU 10 MAI 2017

Vous serez responsable de votre caisse, vous avez un bon sens commercial et un bon relationnel. Vous êtes âgé au moins 18 ans et avez un casier judiciaire vierge. Vous avez une bonne aptitude au calcul mental. Les horaires sont tournants car vous travaillerez par roulements.

Une formation en interne est prévue.

CDD 12 mois

35H

47 – CASTELJALOUX

En lien avec l’équipe en place, vous effectuez l’aide à la préparation des repas.

Vous êtes en mesure d’assurer l’entretien de votre poste de travail.

Vous savez travailler dans le respect des règles et consignes d’hygiène et de sécurité.

Vous travaillez les samedi et dimanche en fonction du planning. Les horaires sont tournants car vous travaillerez par roulements.

Poste à pourvoir immédiatement.

CDD 12 mois

35H

47 – CASTELJALOUX

Vous travaillez au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 73 lits.

Vous devrez accompagner les résidents dans les actes de la vie :

- aide au lever,

- aide au coucher,

- aide au repas,

- aide à la toilette

CAUDROT

Contrat à durée déterminée – 3 Mois

VOUS ASSUREZ LE TRANSPORT DE PATIENTS MEDICALISES OU NON .

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT ETRE TITULAIRE DU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE A LA CONDUITE DE TAXI SUR LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE.

DÉPART QUOTIDIEN DEPUIS LA RÉOLE.

**** POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT****

33 – LA REOLE

Contrat à durée indéterminée

Vous interviendrez en qualité d’aide viticole sur une exploitation située sur Langon.

7 postes sont à pourvoir de juin à juillet. Vous ferez l’épamprage, le levage et le relevage.

Vous devez avoir un moyen de locomotion pour vous déplacer entre les parcelles.

***** Recrutement Urgent ******

LANGON

Contrat travail saisonnier – 3 Mois

33 – ST MARTIN DE SESCAS

Contrat à durée déterminée – 3 Mois

Débutant accepté