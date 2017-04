Suite au conseil communautaire d’Albret communauté animé où le budget et les taux d’imposition ont été rejetés, l’actuel président Alain Lorenzelli n’a pas été tendre avec son prédécesseur, Nicolas Lacombe, visant clairement sa gestion. Le maire de Nérac prend de la hauteur sur ce dossier et ne veut pas “polémiquer”. Il évoque en revanche d’autres pistes qui n’auraient pas été étudiées par la gouvernance actuelle.

Alain Lorenzelli met clairement votre gestion en doute. Quelle est votre réaction ?

Je ne polémiquerai pas avec Alain Lorenzelli qui a durant 5 ans été mon 1er vice-président chargé des finances dans le cadre d’une gouvernance partagée gauche/droite que lui et moi avions souhaitée pour notre territoire. Durant 5 ans nous avons travaillé en plein accord l’un avec l’autre. Ma gestion est la sienne. Plus largement, toutes les décisions dans tous les domaines durant mes 5 ans de présidence ont été prises en toute transparence en bureau communautaire où siégeaient tous les maires. En 2012, quand nous avons dû augmenter les impôts de 13%, de nombreuses réunions du bureau ont eu lieu ainsi qu’un conseil communautaire à huis clos pour que chaque élu soit parfaitement au fait des décisions à prendre.

La situation du Val d’Albret était-elle inquiétante avant la fusion ?

La situation était extrêmement tendue. Je l’ai dit à chaque vote du budget. Le transfert de compétences non financées et la baisse des dotations de l’Etat ont été mortifères. Mon regret est que la fusion n’ait pas eu lieu plus tôt par manque de volonté politique : tous les ans depuis 2014 elle a été repoussée d’un an jusqu’en 2017 ! Si nous avions fusionné avant la loi NOTRe et au début des baisses des dotations de l’Etat, nous serions aujourd’hui probablement en ordre de marche. Mais je reconnais que c’est facile de le dire a posteriori !

Il n’y avait pas de cabinet noir à la CCVA !

Il était vice-président chargé des finances et dit qu’il n’avait pas accès à toutes les informations. Est-ce vrai ?

L’idée selon laquelle il n’aurait pas eu accès à toutes les informations est consternante. On ne peut rien cacher dans une collectivité. Il n’y avait pas de cabinet noir à la CCVA ! De plus dans le cadre de la gouvernance partagée, tous les vice-présidents avaient toute latitude dans leur action dès lors qu’elle était le produit des décisions communes. Je n’étais pas un président gratte-papier. J’étais un président chef d’orchestre qui veillait à faire travailler tout le monde en harmonie dans le respect des opinions de chacun.

Aujourd’hui la hausse des impôts est-elle inéluctable pour les citoyens ?

Oui. Tous les élus savent qu’elle est inéluctable. Mais ce n’est pas cela qui a été reproché au Président Lorenzelli. C’est la brutalité de l’augmentation, sans explication, sans avoir présenté d’alternative, sans avoir associé qui que ce soit à cette décision hormis un carré de fidèles.

Alain Lorenzelli peut-il rester Président après un tel désavoeu ?

Le rejet de sa proposition de budget par 36 élus sur 54 votants est d’une violence inouïe mais ce rejet est la conséquence logique du mode de gouvernance verticale et solitaire qu’il a mise en place. Il oublie qu’il n’a été élu que par 29 conseillers communautaires sur 55. S’il tire les leçons de cet échec politique inédit au lieu d’en vouloir aux uns ou aux autres et de s’enfermer dans une forme de paranoïa, je pense que chaque élu sera prêt à travailler à ses côtés. En tout cas moi je suis prêt. La balle est dans son camp.