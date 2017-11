On ne s’ennuie jamais à une séance du conseil communautaire d’Albret communauté. Il y a toujours un sujet qui peut atterrir sur les tables sans que l’on s’y attende. La surprise du jour a été signée par Nicolas Lacombe, le maire de Nérac, qui a demandé publiquement que “la structure intercommunale se fixe l’objectif pour l’an prochain de baisser l’impôt“. “Je réitère publiquement cette proposition. C’est un objectif auquel on peut souscrire“, a tranché le premier magistrat de la cité d’Albret. Une position qui n’est pas nouvelle puisque Nicolas Lacombe avait déjà adressé cette proposition, par mail, au président Lorenzelli et au vice-président chargé des finances, Serge Céréa. D’ailleurs, une vingtaine d’administrés a assisté, mercredi soir, au débat de ce conseil communautaire.

Une réunion animée à Lamontjoie

Sans nul doute, le maire de Nérac a pris publiquement cette position suite à une nouvelle réunion qui s’est tenue mardi soir à Lamontjoie. Une centaine de personnes y ont participé dans un climat pour le moins tendu. “Nous avons pu présenter moi pour le département, Alain Lorenzelli pour Albret communauté la réalité de la situation financière“, a développé le maire de Nérac “et contrairement à ce que j’ai entendu à la réunion, les impôts ont augmenté partout sur le territoire. Non, ils n’ont pas baissé à Nérac“.

Le président Alain Lorenzelli a répondu à l’élu néracais “Si on peut les baisser, on le fera”. Une réponse tout en prudence au vue de l’équilibre financier à garantir. Le président a également annoncé que “Albret communauté ne mettrait pas de taxe sur la loi GEMAPI” qui entrera en fonction à partir du 1er janvier prochain. “C’est une enveloppe d’un peu plus de 200.000€ qu’il faudra économiser ailleurs pour répondre à cela“, place-t-il.

Une étude indépendante

Une situation pour le moins électrique que les élus veulent calmer. Pour cela, le maire de Montgaillard, Henri De Colombel, a demandé de “voir déjà ce qui était possible pour les taux“. Le premier magistrat de Lamontjoie, Pascal Boutan, souhaite faire réaliser “une expertise indépendante sur toutes les perspectives“. Le président Lorenzelli a annoncé “avoir demandé une étude à la DGFI (NDLR : direction des services fiscaux)”.

Je préfère que l’on convoque une commission des finances. Aujourd’hui, disons qu’il n’y a pas de confiance”

Les débats ne se sont pas calmés pour autant. Madeleine Drapé a pris la parole. Plutôt décapante. “Je préfère que l’on convoque une commission des finances qui est sans cesse reportée. Aujourd’hui, disons que la confiance n’est plus là“, lâche-t-elle. Elle se réunira le 21 novembre comme l’a annoncé Serge Céréa et promet d’être explosive.

Le climat est loin d’être apaisé malgré les apparences des uns et des autres. Et ce n’est pas l’approche à grands pas des agapes de fin d’année qui vont rendre plus digestes cette pilule fiscale. Le dossier est loin d’être clos. Vraiment loin…