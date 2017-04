Née de la fusion de trois communautés des communes au 1er janvier dernier, la structure intercommunale Albret communauté connaît des débuts pour le moins mouvementés. Cette structure forte de 34 communes pour 28.000 habitants, est une des importantes du département. Si la politique avait, semble-t-il, tourné une page en Albret laissant derrière les rivalités de l’époque entre les Jean-Louis Brunet, Pierre Dagras ou Raymond Soucaret, le nouveau président Alain Lorenzelli, par ailleurs maire de Bruch, ne s’attendait pas à connaître autant de difficultés à son tour. Dernier épisode en date, le conseil communautaire de mercredi soir a tourné à la quasi-tragédie dans les locaux des moulins des Tours. Une séance particulière amère où le président Lorenzelli a pu constater que sa majorité n’en avait que le nom. Suite à la demande de Jean De Nadaillac, maire de Poudenas, un vote à bulletin secret a été demandé. Tout d’abord, les nouveaux taux d’imposition avec une hausse des taux de plus de 60% ont été rejetés. Sans contestation possible.

Vous attendiez-vous à tel revers de la part de l’assemblée ?

Non pas du tout. De plus, je ne m’attendais pas à avoir une situation financière aussi exécrable. Si j’avais réellement su, aurais-je été assez fou pour aller à la présidence ? Je n’étais pas informé de tout à 100 % même en temps que vice-président en charge des finances. Le président a les clés et le pouvoir de signer. Je ne pensais pas que le Val d’Albret était arrivé à cette situation là.

Nous sommes en cessation de paiement !

Donc vous remettez en cause la gestion de Nicolas Lacombe en ce qui concerne le Val d’Albret?

Oui concrètement, je vise la gestion de Nicolas Lacombe. Je ne voulais pas rentrer dans ce débat là. Il m’a dit qu’il n’assumerait pas l’augmentation des impôts en tant que président. Il était nécessaire d’augmenter les impôts. Je pouvais faire de la politique politicienne. Je ne l’ai pas fais. Ce qu’il s’est amusé à faire hier. Je découvre la pure réalité de la non-gestion. Il y a eu du non-courage pour affronter la réalité.

Si nous réagissions pas, nous risquions la mise sous tutelle de la cour des comptes. On va y être d’office. Les autres communautés de communes qui ont fusionné étaient aussi dans des situations critiques, bien moins pire que le Val d’Albret.

Justement après le rejet de ce budget, comment cela va se passer ?

Dans une délai de 20 jours, le préfet doit saisir la cour des comptes qui va venir analyser les comptes. Ils vont faire des injonctions. Il faut faire ça et ça. Si nous refusons, ils prendront les décisions qui s’imposent.

Donc tout va être bloqué ?

Nous ne pourrons payer que les dépenses de fonctionnement courant et pas l’investissement. Il se peut qu’une partie des agents se retrouve assis. La seule réalité, aujourd’hui, c’est que nous sommes en cessation de paiement. Nous avons près d’un million de factures à régler et nous avons 75.000€ sur le compte.

On est clairement dans le mur

Comment une telle fusion en est arrivée là ?

La situation est claire : il y a eu 2 M€ de dotations en moins qui n’ont jamais été comblés. On a bouffé tous les bas de laine. Les nouvelles compétences qui ont été ajoutées coûtent entre 700.000 et 800.000€. On est dans le mur. Nous sommes la communauté qui avons le plus de compétence du département mais celle où les taux d’imposition sont le plus bas. On n’est pas plus pauvres à Duras ou à Miramont-de-Guyenne qu’à Nérac ou Francescas.

Avez-vous envisagé, devant ce revers, de démissionner ?

J’assumerais mes responsabilités. C’est tellement plus simple de reprocher la faute à un tel ou à un tel. A force de dénigrer et d’attaquer, je réponds. Les grandes communes ont voulu récupérer des recettes. Il faut arrêter d’être les chantres de la communauté. Ceux qui ont voulu créer l’Albret sont en train de le détruire !