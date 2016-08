Lados Albert Prioul aux comices

Albert Prioul, de Lados, était présent au comice agricole de Bazas et il y présentait ses plus belles cultures : tomates, carottes et citrouilles. La tomate la plus imposante pesait 2 kg et la citrouille 39 kg ! Albert n’a pas cette année égalé son propre record de 46 kg, mais nous a donné son secret pour arriver à de tels scores : planter tôt et utiliser de l’azote !