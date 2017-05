Après avoir apporté son soutien auprès de Michel Dufranc, maire de La Brède et candidat Les Républicains aux législatives sur la 9ème circonscription, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, va afficher son soutien à celui de la 12ème circonscription, Yves d’Amécourt.

Le maire de Sauveterre-de-Guyenne va accueillir l’ex-candidat à la présidentielle -qui a perdu lors des primaires de la droite et du centre au profit de François Fillon, dont Yves d’Amécourt était le porte-parole sur les questions de l’agriculture- à l’occasion de la fête à l’ancienne se déroulant jeudi 25 mai à Sainte-Gemme.

Les deux hommes politiques vont déjeuner ensemble et découvrir les différentes animations rythmant cette fête communale avec, entre autres, expositions de vieux tracteurs et d’animaux et vide-greniers.

