Aller à la rencontre d’Alain Gerbeau dans sa campagne, c’est dénicher le maître dans l’art de restaurer les motos. Dans les années 2000, Alain Gerbeau ouvrait son atelier de mécanique moto, de préférence des motos anciennes, à Saint-Hilaire-de-la-Noaille. « J’étais mécanicien auto mais j’ai préféré me tourner vers la mécanique des deux roues. J’ai travaillé chez Yamaha à Bordeaux puis à Marmande. Aujourd’hui, je donne libre cours à ma passion : la restauration des motos des années 1970-1980 ».

Au plus près de l’état neuf

À partir d’une moto vétuste que le client apporte, Alain Gerbeau refait la « machine » à l’état neuf (voir vidéo ci-dessous). Que la selle soit déchirée, le moteur rouillé, les rayons tordus, le mécanicien met l’engin en pièces, le désosse, sable toutes ces pièces, les repeint, les rend neuves et remonte le tout. Le moteur est refait aussi bien esthétiquement que mécaniquement. « Comme avec une maquette, vous assemblez les morceaux ». D’ailleurs, à la question, combien y a-t-il de pièces dans une moto, la réponse est « un nombre incalculable ». On ne le dirait pas.

Dans l’atelier où la magie opère, tout est minutieusement rangé et classé. Rien n’est laissé au hasard sur un coin d’établi, à l’image du travail qui s’élabore. Les pièces à changer ? Soit le client les fournit, soit le mécanicien s’adresse au service Yamaha réservé aux motos anciennes. Il faut compter entre 80 et 100 heures de travail en fonction du modèle. Précisons qu’Alain Gerbeau, bien que référencé Yamaha, restaure toutes marques de moto et peut réparer également des modèles actuels.

Une aventure humaine

« Chaque moto à restaurer est un défi, un jeu, un plaisir partagé avec le client. » Le profil type du client et cliente ? « C’est une personne de 50 ans qui s’offre la moto qu’il a eue ou qu’il aurait voulu avoir à 20 ans. C’est un nostalgique qui ne peut pas être déçu. » Peut-être comme le restaurateur qui possède depuis huit ans, une Yamaha 1 100 XS de 1979.

Que conseillerez-vous à ceux qui vous envient ? « Je leur conseille de se lancer. C’est un travail passion valorisant sur le plan humain, qui rapporte plus de plaisir que d’argent. Je vis de mon travail mais je ne m’enrichis pas ».

Nicole Latrille

Alain Gerbeau : 06.18.77.08.54 ou gerbeau.alain@neuf.fr.