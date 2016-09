Cudos Les enfants pourront jouer en sécurité

L’aire de jeux pour enfants de Cudos a été inaugurée en présence de Dominique Triard, attachée parlementaire du sénateur Xavier Pintat, Isabelle Dexpert, vice-présidente du conseil départemental, et Olivier Dubernet, président de la Cdc du Bazadais. « Le but principal de cette création est le bien-être et la sécurité des enfants. »

Les jeux sont dédiés aux enfants de 2 à 8 ans. C’est un équipement qui répond à une attente des parents et des assistantes maternelles. « Le conseil départemental a versé 10.153€, le sénateur Xavier Pintat 10.000€ au titre de sa réserve parlementaire. Le coût des travaux s’élève à 26.001€. Sans ces aides nous ne réaliserions pas grand-chose » explique le maire Jean-Claude Dupiol.

Olivier Dubernet conclut en soulignant l’intérêt que le conseil municipal porte à sa jeunesse. « Avec le jardin d’enfants, le city stade, l’ALSH, la halte-garderie et l’accueil périscolaire, cela montre le dynamisme de la commune. J’espère que vous allez continuer comme cela ».