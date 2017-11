Depuis quelques mois, Agrinove a rejoint des locaux non loin de l’exploitation du lycée agricole. « On est sur site. Ce qui est un avantage pour séduire les porteurs de projets », avoue Hubert Cazalis, directeur d’Agrinove depuis 2012. Incontestablement, cette année est une charnière pour ce projet ambitieux. Qui n’est autre que de reproduire le même schèma qu’avec l’Agropôle. « C’est un peu ça. Les entreprises sont là-bas spécialisées dans la transformation des produits de l’agriculture. Ce qui se situe en aval. Nous c’est plutôt ce qui se passe en amont », schématise le directeur.

Vu2drone, le premier installé

Agrinove n’en est pas à ses premiers balbutiements. C’est en 2010 que la génèse de ce projet a été lancée. Deux ans plus tard, Hubert Cazalais a été recruté pour donner l’impulsion nécessaire. C

Travaux en janvier

Le dossier novateur se veut le moteur de l’agriculture de demain, d’ailleurs bien au-delà des frontières de l’Albret. Deux clusters sont même mis en place. Un consacré aux plantes et l’autre au machinisme agricole. Cela permet de réunir les professionnels du territoire pour évoquer l’agriculture du futur. Agrinove est porté par le syndicat mixte pour le développement économique du Néracais (présidé par le maire de Nérac, Nicolas Lacombe). « Il est soutenu par le conseil départemental et Albret communauté », souligne le responsable.

L’an dernier, l’entreprise Vu2 drone, spécialisée dans le survol et la prise de vue de parcelles, est la première à poser ses jalons. D’ici le début d’année prochaine, les travaux seront entrepris dans les anciens bâtiments du Créman. Une enveloppe de 750.000€ va être consacrée à la réalisation de ces bureaux et de cette pépinière d’entreprises. « Cela va donner un coup d’accélérateur à l’installation des entreprises », souligne Hubert Cazalis « nous avons près d’une dizaine de porteurs de projets ». L’autre atout de ce site est de présenter un potentiel d’extension non négligeable si le succès est au rendez-vous et que de nombreuses entreprises rejoignent Nérac et l’Albret.

Depuis quelques années, Agrinove lance un concours pour mettre en avant des porteurs de projets originaux. « Ce qui permet aussi d’avoir une vision des entreprises innovantes en la matière », explique François Paolini, chargé de mission au syndicat mixte. Le concours 2018 sera lancé à l’occasion d’Agrinovembre (lire notre encadré ci-dessous). Des dotations de 15.000 à 5.000€ récompensent les projets les plus originaux et novateurs en matière d’agriculture du futur. De quoi offrir un sacré bol d’air pour un lancement réussi.