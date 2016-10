« La publicité ne sera définitivement accueillie même si elle n’est qu’éphémère, qu’à partir du moment où elle sera intégrée à la ville. Elle doit donc être attrayante et organisée au lieu d’être agressive et omniprésente. »

Cette citation de Michel d’Ornano, député du Calvados de 1967 à 1991, constitue le point de départ de la réflexion du précédent gouvernement, lorsqu’en 2009, le ministère de l’écologie souhaite définir une nouvelle réglementation concernant l’affichage publicitaire dans nos villes.

Effectivement, depuis l’après-guerre, les réglementations étaient assez permissives et l’affichage pullulait dans nos rues. Autre constat, le grand public ressentait cette pression publicitaire constante, même si les panneaux publicitaires commençaient à être moins nombreux.

C’est pourquoi depuis 2010, la Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) a été mise en place et appliquée, notamment à Marmande.

Comment ça marche ?

La perception de cette taxe se fait en plusieurs étapes et chaque entreprise à but commerciale y est potentiellement soumise.

Chaque année, elle doit déclarer le nombre de mètres carrés dédié à la promotion sur sa devanture.

Cela comporte, l’enseigne sur la façade, celle qui dépasse sur la rue, l’affichage en vitrine ou encore une enseigne scellée au sol.

L’ensemble de ces « affichages promotionnels » occupent une surface qui doit être inférieure à 7m2, sous peine de payer la TLPE.

Un beau pactole

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la TLPE apporte une manne financière non négligeable à la municipalité.

Car en plus de taxer les entreprises commerciales, les panneaux publicitaires (les fameux 4 par 3) sont également concernés.

Mais ce sont les sociétés propriétaires de ces panneaux qui versent le règlement. Et depuis 5 ans, ce sont plus de 200 000€ qui tombent dans les caisses de la commune.

Retrouvez notre dossier complet dans notre édition du 6 octobre