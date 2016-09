Marmande Aéromodélisme à Carpète avec l'équipe de France

La section aéromodélisme de l’Aéro-Club de Gascogne ne manque jamais une sollicitation des instances, qu’elles soit régionales ou nationales. Parce que l’aérodrome sur lequel évolue l’aéromodélisme est un site exceptionnel reconnu qui a accueilli des championnats du monde en juillet 2014. Dimanche 18 septembre, de 10h à 18h, le public pourra apprécier le spectacle hors du commun que proposeront les pilotes, on pense à Loïck Burbot, membre de l’équipe de France de voltige, qui a participé aux championnats d’Europe. Les clubs aquitains seront présents pour cet «Aquitaine Model’s Show» et les plus belles machines volantes actuelles: planeurs libres ou remorqués, avions, jets, hélicoptères et les inévitables drones…

Des animations seront proposées au public, telles qu’un simulateur de vols pour s’essayer au pilotage d’un modèle réduit, des ateliers de construction de mini-planeurs pour les enfants.

Dimanche 18 septembre, 10h-18h, aérodrome de Carpète. Entrée et animations gratuites.