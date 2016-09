Tonneins Accident mortel à Ayet: une sexagénaire tuée

Nouveau drame sur la route, ce mardi.

Vers 17h45, une sexagénaire a perdu la vie dans un accident de la circulation. Son véhicule, circulant dans le sens Agen-Tonneins, a fait une embardée à la sortie du virage et a violemment percuté un arbre.

La conductrice, seule à bord, est décédée sur place malgré la rapide intervention des pompiers et du SMUR.

Les gendarmes de communauté de brigades de Tonneins ont régulé la circulation le temps de l’intervention des secours.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de cet accident.