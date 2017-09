Les journaux du groupe Publihebdos dont la liste suit, organisent un tirage au sort à l’issue d’une campagne d’abonnement.

1/ La campagne d’abonnement

La campagne d’abonnement s’adresse aux personnes qui ne sont pas déjà abonnées. Pour tout nouvel abonné, le journal offre deux bouteilles de vin issues du terroir de l’appellation Cadillac Côtes de Bordeaux. Le vin est à retirer aux locaux du journal auquel le nouvel abonné souscrit son abonnement, ou dans tout autre lieu qui peut être précisé dans le journal.

L’abonnement peut être souscrit soit via un coupon à découper sur le journal, soit sur papier libre, sans omettre de reporter toutes les indications nécessaires.

Il peut aussi être souscrit en ligne, sur le site Internet du journal, sans omettre de préciser le code correspondant à l’opération (VIN CADILLAC). Il peut aussi être souscrit à l’accueil du journal, dans certains cas, aux horaires d’ouverture.

2/ Le tirage au sort

Un tirage au sort aura lieu le lundi 20 novembre 2017 parmi tous les nouveaux abonnés. Les gagnants seront contactés par téléphone ou par courriel soit par courrier postal. Les lots seront à retirer dans les bureaux du journal auquel l’abonné aura souscrit son abonnement. En cas de non retrait du lot dans les six mois, le lot pourra être destiné à une autre utilisation. Il deviendra la propriété de la société éditrice.

3/ Les lots

Le premier tiré au sort remporte un séjour pour deux personnes organisé par la maison des vins de Cadillac Côtes de Bordeaux. A l’occasion de ce séjour, le gagnant sera intronisé en Connétablie de Guyenne, à l’occasion d’une cérémonie. Hébergement pour une nuit en gîte ou chambre d’hôte en Cadillacais, petit déjeuner compris. Un dîner pour deux personnes offert. Entrée pour deux personnes à la cité des Vins de Bordeaux offerte. Transport non compris. La date dépendra des réunions de la Connétablie et sera à caler dans l’année suivant le tirage au sort.

Le second et le troisième tirés au sort se verront remettre chacun un carton de dégustation de 6 bouteilles de vins du terroir de l’appellation de Cadillac Côtes de Bordeaux.

4/ Les journaux organisateurs

La Gazette du Centre Morbihan ; Pontivy Journal ; Le Courrier Indépendant ; République de Seine-et-Marne ; Pays Briard ; L’Orne hebdo ; Le Réveil normand ; Le Perche / Action républicaine ; Action républicaine ; L’Echo sarthois ; Le Ploërmelais ; L’Eclaireur de Châteaubriant ; Le Trégor ; La Presse d’Armor ; L”Echo de l’Armor et de l’Argoat ; Le Progrès de Cornouaille ; La Gazette du Val-d’Oise . L’Echo le Régional ; Toutes les Nouvelles ; Courrier des Yvelines ; Courrier de Mantes ; Liberté ; Le Pays d’Auge ; La Renaissance le Bessin ; L’Eveil de Lisieux ; La Marne ; Croix du Nord ; Dépêche/Eure Infos ; Eveil Normand ; Eveil Pont-Audemer ; Courrier de l’Eure ; Les Sables Vendée Journal ; Le Journal du Pays yonnais ; L’Hebdo de Sèvre et Maine ; L’Echo de la Presqu’île ; Le Courrier du Pays de Retz ; Le Courrier vendéen ; Le Pays Malouin ; Le Petit Bleu ; Le Penthièvre ; Le Journal de Vitré ; La chronique républicaine ; Le Républicain Sud-Gironde et Le Républicain Lot-et-Garonne.