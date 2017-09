Le parcours Land’Art, débuté en juillet, continue sa route en septembre, avec une journée inaugurale le samedi 2 septembre sur le site des ruines de La Trave à Préchac.

La journée commencera avec le Café-tricot et l’atelier mandala, ouverts à tous de 16h à 18h qui seront suivis, à 19h, par le vernissage de l’installation réalisée par le collectif Marguerite Oka et Barbara B.

A noter également une intervention de Leo Fillaudeau à la clarinette et Raphaëlle Camus, danseuse.

Qui sont donc ces artistes sud girondins qui jouent avec l’art et la nature ?

Barbara Behrendt, Camille Gazelle, le Collectif Oka composé d’Aurélien Villemont, de Sara Bonnerot, d’Edouard Rochet, de Sebastien Schalck, et d’Helios Constantin…

La Trave sert de théâtre à la manifestation. Un site ancestral, les ruines d’un château, les traces d’une puissance… La nature y a retrouvé ces droits depuis longtemps.

Cette installation éphémère est le fruit de la collaboration d’artistes locaux : Barbara Behrendt, œuvrant depuis des décennies à distiller sa rébellion et sa vision poétique des choses. Camille Gazelle, œuvrant dans le monde associatif et artistique bordelais notamment, et certains membres du collectif Marguerite Oka, architectes et scénographes Uzesto-bordelais, œuvrant à base de matériaux locaux et tentant de retrouver les techniques artisanales et la beauté des choses simples au contact d’artistes et artisans d’horizons différents.

Tous ces artistes vous convient à partager un des derniers moments de convivialité de l’été en leur compagnie.

Le prochain vernissage aura lieu le 16 septembre à Villandraut.

Appel aux bonnes volontés

Pigments Rouges, l’association porteuse de Migrations d’art, a besoin d’élargir son équipe et lance un appel aux bonnes volontés qui désirent participer activement à la préparation de Migrations d’art 2018.

Collectif Pigments rouges: Mail : asso.pigments.rouges@gmail.com Téléphone : 06 74 81 89 35 ou 06 79 21 35 57.