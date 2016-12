A TABLE. Crocodile, bison, chevreau : innovez pour le menu de la Saint-Sylvestre

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Filets de crocodile au curry vert, fruits acidulés et pointe de lait de coco

Pour 2 personnes : 2 filets de crocodile au curry vert Maître Jacques, 1 pomme Granny Smith, 1 demi-mangue fraîche et mûre à point, 1 demi-citron combava, 1 filet de jus de citron jaune, 1 demi-cuillère à soupe de miel liquide, 80 g d’asperges sauvages (ou à défaut des mini asperges en bocal), sel et poivre du moulin.

Sortir les filets de crocodile de leur emballage. Peler, couper la pomme en 4 quartiers, l’épépiner puis découper de fines tranches à la mandoline. Peler et dénoyauter la mangue. La couper en cubes de 1,5 cm environ. Disposer les fruits dans une assiette, les arroser d’un filet de jus de citron, de miel et parsemer des zestes de citron combava. Réserver. Faire blanchir les asperges dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 4 minutes. Les rincer sous l’eau froide pour stopper la cuisson, les égoutter et réserver. Dans un sauteuse bien chaude, faire dorer les filets de crocodile, à feu vif, 2 à 3 minutes. Lorsqu’ils sont bien dorés, baisser le feu, verser un filet d’eau dans le fond de la sauteuse pour déglacer. Ajouter les asperges et laisser mijoter à feu doux 2 à 3 minutes pour terminer la cuisson. Dans une assiette, dresser les fruits parfumés au citron combava et le filet de crocodile avec quelques petites asperges. Rectifier l’assaisonnement à votre convenance. Servir aussitôt accompagné d’un riz sauvage.

Pavés de bison en mille-feuilles de champignons, mangue et épices douces

Pour 2 personnes : 2 pavés de bison Maître Jacques, 1 petite échalotte, 1 demi-gousse d’ail, 15 g de gingembre frais, 250 g de champignons de saison, 1 demi-mangue fraîche, le jus d’un demi-citron jaune, 1 c. à soupe de vinaigre balsamique, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 4 brins de coriandre fraîche, 1 pâte feuilletée, 1 poignée de salade mâche en accompagnement, 3 baies roses, sel et poivre du moulin.

Sortir les pavés de bison de leur emballage et les laisser reposer quelques minutes, à température. Préchauffer le four à 200°C (th 8). Disposer la pâte feuilletée sur un papier sulfurisé entre deux plaques de cuisson et enfourner 10 à 15 minutes. La pâte doit être légèrement dorée. Sur une planche, la découper en rectangles de 6 cm sur 10 cm environ. Réserver. Peler et dénoyauter la mangue puis la couper en cubes. Transvaser les cubes dans un bol, les arroser de jus de citron puis ajouter le gingembre pelé et râpé. Peler l’ail et l’échalote puis les émincer finement. Dans une sauteuse, faire revenir l’ail et l’échalote avec l’huile d’olive pendant 2 minutes à feu vif. Ajouter les champignons et laisser cuire à feu vif pendant 3 à 4 minutes. Déglacer au vinaigre balsamique et réduire le feu. Incorporer la mangue parfumée au gingembre, la coriandre ciselée, laisser cuire 2 minutes de plus puis réserver. Dresser le feuilleté dans une assiette en commençant par disposer un rectangle feuilleté puis une couche de champignons et mangue puis un deuxième rectangle. Dans une poêle bien chaude, verser un filet d’huile d’olive et faire cuire le pavé à feu vif 2 minutes de chaque côté. Dès qu’il est cuit, le disposer sur le feuilleté, assaisonner de sel, poivre, baies roses et servir aussitôt.

Côtes de chevreau marinées aux agrumes et au romarin

Pour 4 personnes : 24 côtes de chevreau, 4 oranges, 2 citrons, 8 branches de romarin, 12 c. à soupe d’huile d’olive, sel et poivre du moulin.

Préparer la marinade : hacher le romarin, presser le jus des agrumes et mélanger le tout avec l’huile. Disposer les côtes de chevreau dans un grand plat, verser la marinade et laisser reposer au minimum 20 minutes au frais. Faire griller les côtes de chevreau, 2 minutes de chaque côté. Servir les côtes de chevreau accompagnées d’une poêlée d’asperges.

Pour accélérer la préparation : faire mariner la viande la veille. Pour varier la préparation : remplacer le romarin par 2 c. à soupe de curry.

