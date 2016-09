Lauzun A pleine vitesse, elle finit sa course dans les jardinières

Dans la nuit du 8 au 9 septembre, vers 2 h du matin, une voiture est arrivée à pleine vitesse au carrefour de la rue Mazelié et de la rue Schlierbach à Lauruzn.

Elle a percuté de plein fouet le bloc de trois grosses jardinières qui ont été pulvérisées, créant pas mal de dégâts… La voiture a fini sa course sur le trottoir un peu plus loin, les riverains ont été réveillés en sursaut, une habitante a eu le temps de voir deux individus sortir du véhicules, dont un avec un gilet jaune fluo et le deuxième plutôt grand qui boitait, prendre la fuite dans la direction de la rue Pissebaque.

La gendarmerie a été prévenue immédiatement en communiquant l’immatriculation du véhicule; les gendarmes se sont déplacés rapidement, l’enquête est en cours.