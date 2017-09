Les Stadistes ont à déplorer un énième départ cette saison mais celui-là n’était pas prévu et il se présente alors que la saison a débuté. Très mauvaise surprise donc que l’annonce du départ de Laurent Giucal, ce Roumain de 2m06 arrivé à Comberlin courant juin, pour occuper le poste de seconde-ligne.

Direction la Fédérale 2

Il aura fait en tout et pour tout une feuille de match, à Saint-Jean-de-Luz où il était remplaçant. Ce départ a forcément contrarié les plans du staff stadiste, qui décidément accumule les mauvaises nouvelles, se demandant – on l’imagine – dans quelle galère il s’est engagé. Le club s’est mis en quête de trouver un remplaçant à celui qui quitte donc la Fédérale 1 pour la Fédérale 2. C’est vers l’étranger qu’il convient de regarder et le temps presse, forcément.