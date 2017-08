À l’occasion de Paille et Ripaille, les 1er, 2 et 3 septembre, des ateliers gourmands seront animés par un maître cuisinier de France et créateur de L’Atelier du goût à Bordeaux : Frédéric Coiffé.

Recettes en direct

Habitué des ateliers cuisine, il mettra son savoir-faire à disposition des visiteurs pour réaliser avec eux de fabuleuses recettes !

Il suffira de s’inscrire le jour J et d’attendre son tour ! Le chef réalisera des recettes avec des petits groupes de 6 à 8 personnes durant 1/2h environ. Le principe étant que les visiteurs soient aussi spectateurs et que tout le monde profite du show, un vrai spectacle pour les yeux et les papilles. » précisent les organisateurs.

Vous trouverez ce stand, mis en place en partenariat avec l’Institut régional du goût Frédéric Coiffé, près du village des vignerons.

Le maître cuisinier prévient:

Ce n’est surtout pas une démonstration de chef, Ce sont des petits ateliers de cuisine ludiques et conviviaux où l’on rit beaucoup. Nous cuisinerons des produits de la région. Je vous mets la toque, le tablier et c’est parti !

À lire aussi:

Et à lire cette semaine dans l’édition du Républicain du jeudi 31 août (en vente chez votre marchand de journaux durant une semaine) ou ici en version numérique : les concours, les jeux, les animations pour adultes et enfants… tout ce qui vous amusera lors de cette première édition de Paille et Ripaille.

Tarifs et horaires

Vendredi 1er septembre : ouverture des restaurants à 12h (entrée gratuite) puis réouverture des portes de 19h jusqu’à 2h (entrée à 5€). Samedi 2 septembre : ouverture de 10h jusqu’à 2h30 (entrée à 2€ avec le verre collector offert jusqu’à 18h). Entrée en soirée: 5€. Présence du comice agricole. Dimanche 3 septembre : ouverture dès 10h jusqu’à la fermeture des restaurants vers 22h. Entrée à 2€ avec verre collector offert. Pass 3 jours avec verre offert à 7€.