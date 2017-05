Le centre culturel des Carmes et le service Culture de la Ville de Langon organisent ce samedi 20 mai la deuxième édition de l’événement « À livre ouvert ».

La manifestation a pour but de mettre en lumière des livres et des auteurs et cette année, le thème à l’honneur est le Sud-Ouest. Avec évidemment, toutes les valeurs que ce terme évoque: « la cuisine, la gastronomie, la chasse, la pêche, le rugby… ». Voici le déroulé de cette journée.