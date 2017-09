Certains sont connus, d’autres plus discrets ignorent même qu’ils peuvent prétendre au qualificatif d’artistes. Alors quoi de mieux qu’une journée destinée à tous ces créateurs à la sensibilité particulière afin qu’ils se rencontrent et que le public aille à la rencontre de leur talent. Une exposition des artistes cocumontais est donc organisée à cet effet dimanche 10 septembre dans la salle des sports de Cocumont à l’initiative de l’association Cultur’Ailes et de la section peinture de Dental Garonne-Sénégal. Ce salon d’artistes est ouvert de 10h à 18h et l’entrée est libre. La restauration sur place est également prévue. L’éventail artistique qui sera présenté là est très varié : tous styles de peinture mais aussi de sculpture, bois flotté, patchwork, objets détournés mais également les sacs élégants de toutes natures, bourses, trousses, sorties de bain, tous objets crées par la section couture de l’association Rencontres et Loisirs.