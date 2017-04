Aline Trabut présidait l’ouverture du 5ème festival du Ciné Voyageur vendredi soir, entourée de Laurence Ducos qui représentait le département, de Pierre Lapeyre pour la Communauté des communes et du maire d’Aiguillon Jean-François Sauvaud.

D’autres élus étaient présents parmi lesquels la nouvelle présidente de la commission animations Jacqueline Seignouret. Aline Trabut a donné les contours du programme du festival en remerciant au passage les associations partenaires, les établissements scolaires, les autorités pour leur soutien technique et financier, les bénévoles et salariés de Cinéma Confluent. Laurence Ducos a réitéré, au nom du département, son soutien à ce festival « bien ancré dans le paysage Lot et Garonnais », elle a insisté sur les valeurs d’humanisme et de partage qu’il transmet notamment aux jeunes avec la Convention Educative.

Michel Masset, président de la CCCCP, était représenté par Pierre Lapeyre qui s’est attardé sur la nécéssité de préserver la culture en milieu rural en reconnaissant l’intérêt d’un cinéma de proximité qui présente un programme à la fois grand public et arts et essais. Il a déclaré que les élus de la nouvelle Communauté continueraient à défendre ces valeurs. Jean-François Sauvaud a rappelé le thème du festival « Les villes du monde » qui permet une fois de plus une ouverture aux autres, il a souligné l’implication des associations locales et des différentes composantes de la commune et souligné son attachement à la Culture qu’il a toujours considérée comme une des priorités de son mandat. Le public a été invité à partager le buffet préparé par les bénévoles avant la première projection. Le festival a proposé ensuite une multitude d’activités : des débats, des expositions, des animations de plein air, des spectacles vivants (concerts, danse) et bien sûr des repas partagés.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir