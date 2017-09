Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Monique et Jacques Valenti, exploitante et conjoint de collaborateur, tiennent la ferme de Lanauze à Virazeil. 60 chèvres s’égayent sur les 20 hectares de la propriété patiemment acquise après une période de fermage. Car cela fait 20 ans que Monique Valenti s’est installée comme bergère, «la concrétisation d’un rêve» dit-elle, elle qui était formatrice en comptabilité à l’INSTEP Aquitaine. Militante engagée auprès de la Confédération paysanne, membre du réseau «Accueil paysan», Monique Valenti a toujours mené de pair sa passion et son combat pour un environnement sain, de qualité. Ainsi le public pourra-t-il découvrir son exploitation de l’élevage jusqu’à la production de fromages vendus à la ferme, ou dans certains points de vente sur le Marmandais.

Leur fils Pierre les a rejoints en 2010, en apportant, lui, un savoir-faire nouveau qui élargit l’offre à la ferme: le miel !

Dimanche 3 septembre de 9h à 18h non stop, restauration sur place avec des producteurs locaux, débat et échanges avec Accueil paysan, animations, projection de films, dégustations.

