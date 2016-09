Marmande A la découverte de la chauve-souris

Demain, vendredi 30 septembre, à la maison de quartier de Beyssac, aura lieu la Nuit de la chauve-souris, un sujet cher à la ville de Marmande qui, rappelons-le, a lancé un plan avec ce petit animal pour lutter contre les moustiques tigres.

En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux, et dans le cadre du travail de prévention de lutte contre le moustique tigre, le service gestion des risques de la ville a mis en place cette soirée, qui débutera à 19h30.

Au menu, une présentation vidéo afin de découvrir les us et coutumes des chauve-souris, les différentes espèces, les habitats, les comportements; des échanges directs et une présentation interactive avec des scientifiques spécialisés.

A la fin de ces présentations, une sortie pédestre sera proposée aux alentours de la salle, avec des détecteurs sonores qui permettront d’entendre les cris des chauve-souris, spécifiques à chaque espèce et inaudibles à la simple oreille.