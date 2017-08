Il est un jardin superbe, dans la campagne verdoyante d’Aillas, que vous êtes invités à découvrir. Quand Paul Maurin, ingénieur forestier, et son épouse Dominique, ont déposé leurs valises dans la commune sud-girondine, ils ont eu un coup de foudre pour la maison construite sur un ancien séchoir à tabac et l’authenticité du lieu. Dominique, qui s’est chargé de la visite du domaine, affirme : « Nous arrivions de Toulouse, et avons été séduits par ces huit hectares de terrain laissant libre cours à toutes les possibilités ».

Variété et beauté

L’entreprise étant énorme, ils ont fait appel à un architecte paysagiste afin d’aménager leur propriété. Un premier handicap est causé par la configuration de l’ensemble, à flanc de coteau, qu’il faut « couper » de manière naturelle, créant des terrasses et reliant les différents niveaux à l’aide de murets de bois ou de pierres, de marches et de rocailles.

« Nous avons planté 1.000 végétaux, toutes espèces confondues », se souvient Dominique qui insiste sur la rapidité de l’opération : « Le jardin n’a que deux ans »… Mais quel résultat ! Aucune monotonie, les idées fusent de toutes parts. Un « chemin de ronde » amène les visiteurs à la découverte ludique des lieux, le long d’un parcours-jeu de piste qui s’élève jusqu’à apercevoir le clocher d’Aillas dans le lointain.

Partage et générosité

Le sentier sinue entre les pins, les eucalyptus, la vigne, les haies de prunelliers pour une promenade bucolique, avant d’atteindre le potager qui s’étend sur un hectare. Les fleurs et salades ont pris place dans les caisses livrées à la permaculture, la bonne santé des légumes qui poussent de manière naturelle témoigne de l’orientation résolument écologique de Paul et Dominique qui précise : « Mon père a toujours eu un potager, j’ai pris des leçons avec lui. » Une impression de paix se dégage du domaine où les époux sont heureux de recevoir leurs nombreux petits-enfants autour de la piscine (entourée de plantes méditerranéennes) et du terrain de jeux spécialement aménagé.

Dominique fourmille de projets : « Nous voulons créer un arboretum en plantant 100 arbres supplémentaires » et, surtout, elle désire ouvrir son « paradis » à la visite, d’avril à septembre, promettant : « Un goûter vous sera proposé, sous la tonnelle, avec confitures et gâteaux faits maison ».

Any Manuel

Pour réserver ce moment de détente, composez le 06.11.91.60.14.