Blaye A Jonzac, les Blayais y ont longtemps cru

Les Blayais ont touché du bout des doigts le bonheur de ramener un succès d’un déplacement mais ce dernier n’a pas voulu sourire au final. Il faudra donc attendre encore un peu pour une formation qui ne doit surtout pas céder à l’abattement et faire le dos rond en attendant le retour de son stratège et buteur Rémi Lamarque. Il manque simplement ce petit supplément d’âme, cette réussite notamment dans le jeu au pied, qui devrait très vite permettre aux Nord-Girondins d’engranger les victoires.

Jonzac est bien revenu

Face à des Charentais finalement à leur portée, les visiteurs ont su marquer par deux fois lors du premier acte (Romain Lézé et Kévin Husson). Ils menaient ainsi à la demi-heure de jeu (6-14) sans qu’il n’y ait rien à redire. Les locaux se reprenaient alors pour revenir à hauteur des visiteurs avant les agrumes (14-14). Plus rien ne sera marqué par la suite, hormis la pénalité de la gagne alors qu’il restait trente minutes à jouer. Un petit point donc en trois journées et un derby qui se profile avec la venue du Stade Foyen dans deux semaines… L’heure est à la mobilisation.

3° journée – poule 16 :

Gourdon – Périgueux (remis)

Surgères 34–42 Stade Foyen

Belves 21-10 Sarlat

Mérignac 16-0 Nontron

Barbezieux/Jonzac 17-14 Blaye