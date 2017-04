Sous la serre, vrombissent près de 500 bourdons occupés à la pollinisation des dernières fleurs des Gariguettes plantées début décembre. Voici 15 jours que les fruits ont commencé à rougir et à se présenter sur les marchés. Les Mara des bois viennent d’être plantées, elles arriveront sur les étals fin mai. Entre-temps, la Charlotte nous aura régalés.

Voici 10 ans que des ruches sont installées dans les serres pour veiller à la pollinisation des fleurs. Et depuis cinq années, pesticides et autres insecticides chimiques n’ont plus leur place ici : Serge et Louisette Maubourguet ont adopté la lutte intégrée et veillent à l’équilibre entre les insectes prédateurs et les insectes nuisibles. « C’est plus onéreux, ça demande une surveillance constante, mais nous n’avons plus les contraintes liées à la nature des produits ».

Les fraises plutôt que le tabac

« C’est en 1981 que nous avons planté nos premières fraises sur 3.000 m². Nous avons aimé cette culture, et je trouvais plus agréable de manger des fraises que fumer du tabac. Nous avons planté jusqu’à trois hectares de fraisiers. En 2000, devant l’absentéisme accru du personnel en période de chaleur pendant les récoltes, nous avons décidé de faire comme beaucoup en adoptant les jardins suspendus ».

L’histoire de l’entreprise est une histoire d’évolutions et d’adaptations. Cette année, pour la première fois, Serge Maubourguet a planté de l’herbe sous les jardins suspendus, pour assurer une hygrométrie propice. « Cet été, les fraises devraient être particulièrement brillantes grâce à ces conditions ambiantes qui permettront à la plante pendant la nuit de mieux restituer la lumière accumulée la journée ».

À la recherche d’un repreneur

Reste une inconnue de taille. Serge Maubourguet cherche un repreneur depuis trois ans déjà. Le travail est-il trop lourd, trop complexe, trop prenant ? Ou bien l’entreprise est-elle trop grosse pour un seul repreneur, ou trop petite pour un industriel ? « J’aimerais tellement qu’un jeune se présente rapidement, de préférence un jeune du coin, motivé, un voisin, un collègue. Je l’aiderai à démarrer, comme j’ai été aidé à mes débuts, quand j’avais 20 ans et que j’ai acheté cette terre à mon voisin ».

Pourtant ce n’est pas le travail qui manque : les Français produisent 50.000 tonnes de fraises par an alors qu’ils en consomment… 130.000 !