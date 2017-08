Ce fut une belle fête de village, avec même un record pour ses bénévoles qui ont fait preuve d’une implication sans limite, pour notamment 700 repas servis dans le week-end!

Il faut dire que la soirée country a connu une bonne affluence; les danseurs sont restés en haleine jusqu’à 23h, puis Thierry a fait tourner les platines pour finir la nuit.

Dimanche a l’aube, 75 randonneurs se sont élancés à travers la campagne pour parcourir 18 km. Après une pause grillades bien méritée, place aux “fangeos“ des “Bubbles“ pour 2h de compétition acharnée. Sachant que tous les coups sont permis, et que marquer des buts devient accessoire! Mais les filles et les enfants ont aussi pu se mettre a l’épreuve dans ce tournoi international!

La bonne humeur et la convivialité auront été les maîtres mots de cet après midi, pour lequel l’équipe du comité de fête de Tourtès remercie les copains des comités de Fauillet, Grateloup, Verteuil, et les pompiers de Tombebœuf pour leur participation. Le soir ce fut escargolade et faux-filets pour rassasier tous les valeureux combattants, puis le traditionnel feu d’artifice fut tiré. Dj Beroy clôtura majestueusement ce magnifique week-end.