A Labouheyre, on sait faire la fête. Lors de la trêve estivale, les Vert et Rouge ont mis autant d’intensité en troisième mi-temps que dans les rucks, sur le terrain. Jamais les derniers dans l’engagement, Benoît Ducournau et Benjamin Lapeyre sont forfaits pour la reprise du championnat Honneur, ce dimanche à Gradignan. Le premier s’est blessé à l’épaule lors d’une feria à Saint-Sever alors que le second, qui participe aux courses landaises, s’est pris un gros tampon dans le genou par une vachette.

Mais les deux acolytes ne s’inquiètent pas pour leur santé. Ils la jouent à l’ancienne. “J’ai déjà repris, dit Benoît Ducournau, mais je me suis refait une entorse à la cheville. Je ne l’avais pas bien soigné l’an dernier. D’ici deux semaines, j’espère être opérationnel. On marche beaucoup au mental à Labouheyre.”

Les dents de la mer à Escource

Lors de l’été, le troisième-ligne a aussi gardé de drôles de séquelles d’une feria à Escource, après un solide apéro. “On voulait se baigner mais il n’y avait pas de piscine. Du coup, j’ai plongé dans le bassin à truites d’une pisciculture. Les poissons étaient tellement affamés qu’ils m’ont attaqué. J’avais des marques et des bleus sur tout le corps”, rigole Benoît Ducournau.

A l’issue du premier entraînement de la saison, les deux recrues bouheyrotes de l’intersaison ont vite compris où elles mettaient les pieds. La séance s’est terminée à sept heures du matin, dans le club-house de la JSL. “Les gars ont vu que c’était un monde à part, ajoute-t-il, mais ils étaient contents.” Sans gros moyens financiers, le club landais a trouvé un autre argument pour recruter des joueurs : son club-house, toujours bien approvisionné.