À Bommes et Gironde-sur-Dropt, formez-vous à la viticulture

Secteur phare du Sud-Gironde, la viticulture offre des opportunités d’emploi réelles pour les employés qualifiés. Focus sur des formations financées par la Région Nouvelle Aquitaine et Pôle Emploi.

Selon une enquête de besoins de main d’œuvre, effectuée en 2017 auprès d’établissements envisageant de recruter, les métiers de l’agriculture et de la viticulture sont les plus recherchés par les entreprises du bassin de l’emploi de Langon (90% sur des postes saisonniers et 10% sur des postes permanents).

C’est pourquoi Pôle Emploi Langon accompagne les demandeurs d’emploi qui souhaitent s’orienter vers le secteur agricole ou développer leurs compétences. L’offre de formation du conseil régional permet ainsi aux demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences essentielles pour répondre aux exigences des employeurs et être recruté de manière pérenne ou créer leur activité.

Voici les offres de formation qui sont proposées pour cette fin d’année 2017.

À Bommes

Du 6 novembre au 22 décembre

Taille de la vigne à la Tour Blanche à Bommes, dans le cadre d’un programme régional de formation.

À Gironde-sur-Dropt

Du 19 octobre 2017 au 29 mars 2018

Formation « Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation en cultures pérennes ou maraîchage ». Elle se déroulera à la MFR Beauséjour à Gironde-sur-Dropt (programme régional de formation).

Pour s’inscrire, il faut être titulaire d’un bac.

Seront abordés les points suivants: organisation d’un système de production et respect de la réglementation et les principes de l’agriculture biologique, mise en œuvre des techniques de production spécifiques à l’agriculture biologique, analyse des résultats technico-économiques des productions conduites en agriculture biologique et mesure des conséquences d’une conversion transformation et mise en marché des produits biologiques issus de l’exploitation et respect de l’hygiène, de l’environnement, de la sécurité alimentaire et du travail, ainsi que de la réglementation commerciale.

Si vous êtes intéressé(e) par ces formations, veuillez contacter votre conseiller référent Pôle Emploi.