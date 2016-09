Saint-Pierre-de-Mons A 9 ans, il fait ses premiers pas au cinéma

« Plus tard, je voudrais être comédien ou footballeur professionnel. » À 9 ans, Lovyane Lafleur a le même rêve que beaucoup de gamins de son âge. À la différence près que le jeune Pierre-Montois a des raisons d’y croire. Cet été, il a joué dans le nouveau film des frères Renier.

Le déclic avec « Camping 3 »

« L’idée de participer à un film est venue avec Camping 3 », raconte sa mère Dorianne. Au printemps 2015, pour le troisième volet des aventures de Patrick Chirac, la production cherchait 300 figurants, âgés de 6 mois à 16 ans. La famille Lafleur s’était déplacée mais Lovyane n’avait pas été retenu. Un an plus tard, alors que sa mère avait repéré une annonce sur le net, il passe un casting concluant pour participer au tournage du film « Les carnivores ». « Il a joué une scène avec Leïla Bekhti, s’enthousiasme la mère de l’acteur en herbe. Dans le film, il est son neveu. »

Avant d’être acteur, il faut accepter d’être doublure

Dans ce film, Lovyane joue le rôle de doublure. « Comme les enfants n’ont pas le droit de jouer plus de quatre heures dans la journée, la production emploie des doublures, explique Dorianne Lafleur. Lovyane apparaît sur les scènes où il n’y a pas de réplique à donner et où on ne le distingue pas de l’enfant qui a été choisi pour le rôle. Avant d’être acteur, il faut accepter d’être doublure. Même les grands acteurs sont passés par là. »

