L’association Les Bulles en Chais organise les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre aux écoles de Barsac le neuvième festival de la BD.

Les enfants et les bédéphiles convaincus découvriront des centaines de livres et BD jeunesse inédits , et surtout rencontreront leurs auteurs (au nombre de 20) dans les salles des écoles.

Cette édition sera présidée par Francis Bergese, dessinateur depuis plus de 25 ans de Buck Danny, héros aviateur de papier créé il y a 70 ans cette année.

Avec Hermann et Pica

Seront présents parmi les auteurs des scénaristes, coloristes, dessinateurs et illustrateurs de renom, notons la venue de Hermann, auteur bruxellois couronné grand prix à Angoulême l’année passée, et la présence de Pica auteur de la série à succès « Les profs », adapté déjà sur le grand écran.

Les séances de dédicaces sont organisées durant tout le week-end.

Deux libraires seront présents et nous pourrons admirer l’exposition de planches originales de l’invité d’honneur.

Des animations sont prévues pour les petits, notamment des ateliers BD.

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre aux écoles de Barsac. Horaires : 10h-18h. Tarif : 2.50€, gratuit pour les moins de 18 ans. Contact: Franck au 06.86.38.18.33.