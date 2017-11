Élu au mois de juin suppléant de Sophie Mette, la députée de la 9e circonscription de Gironde, Jean-Pierre Martinez vient de renoncer à ce poste en raison d’un désaccord avec l’élue parlementaire.

« Au début, je voulais soutenir Gilles Savary, mais ce n’est pas lui qui a été choisi pour représenter le président, j’ai donc suivi la représentante du président de la République », précise Jean-Pierre Martinez.

Je ne veux pas m’embarquer plus loin dans cette galère

Par un courrier adressé aux 88 communes que compte la circonscription, le suppléant explique le chemin qui l’a conduit à cette situation qu’il n’a pas voulu cautionner plus longtemps. « Je ne veux pas m’embarquer plus loin dans cette galère, trop c’est trop. Madame Mette ignore tout des relations sociales et du monde du travail. Je ne peux être passivement associé à son inaction et son incompétence ».

Le rôle du suppléant est clairement établi par le code électoral, et il ne peut remplacer son député que dans certains cas de figure très précis. « Afin de retrouver mon identité politique, ma liberté de jugement, de parole et d’action, je vais informer l’Assemblée Nationale de ma démission », ajoute Jean-Pierre Martinez.

Désabusé, il explique avoir été convaincu de prendre cette décision à la suite d’un choix récent de Sophie Mette : « Ce qui a fait déborder le vase, c’est le choix de la permanence à Bazas plutôt qu’à Langon, la sous-préfecture. Ce choix démontre clairement qu’elle n’a tissé aucun lien avec les élus locaux et qu’elle n’a pas les facultés nécessaires pour assumer ce mandat ».

Norbert Lados