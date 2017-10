Six journées et autant de victoires pour les Blayais, un début de saison exemplaire sur le plan mathématique qui apporte aussi son lot d’exigences. Et c’est aussi pour cela que les supporters girondins sont repartis du stade Bernard Delord un brin frustrés dimanche, à l’issue d’une victoire jugé étriquée. Tout avait pourtant remarquablement commencé pour les locaux qui menaient quatorze à rien après seulement neuf minutes de jeu. Guillaume Graulout et Adrien Durieux venaient de marquer chacun leur essai et l’enfer était promis aux Maritimes.

Rochefort rentre avec le bonus

Oui mais voilà, ces derniers serraient leur garde et les locaux étaient d’un coup moins précis, moins appliqués. Les visiteurs en profitaient alors pour revenir dans les points, histoire d’entretenir un certain suspense. Les Blayais reprenaient cependant les devants en début de deuxième mi-temps mais sans toutefois arriver à trouver des solutions dans la défense adverse. Les derniers points de la rencontre étaient l’œuvre des Rochefortais, des unités qui permettaient à ces derniers de logiquement glaner un point de bonus défensif.