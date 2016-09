Bazas 800km de rallye au départ de la place de la cathédrale

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le Rétro Mobile de Bazas et la Ville de Bazas acceuillent le premier rallye Babyboomer’s Classic Aquitaine, ouvert aux voitures antérieures à 1990.

Le départ sera donné de Bazas et l’arrivée jugée à Biarritz-Anglet sur la Côte Basque via Oloron Sainte Marie.

Entre temps, les équipages auront connu quatre jours de balade au road-book sur les petites routes d’Aquitaine et du Pays Basque, soit environ 800 km). Pas de régularité, pas de chrono et pas de classement que de la découverte, du roulage, du plaisir et de la convivialité.

Une organisation de l’équipe du Babyboomer’s Adventure Maroc.

Le départ des voitures, depuis la place de la cathédrale, est prévu en deux temps : le 8 septembre à 10h et le 9 septembre à 9h.