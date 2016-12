Cliquez sur l'image pour l'agrandir

L’idée de créer un club de football à Béliet germe durant l’année 1945… Avec l’aide de Corentin, un jeune bélinétois passionné de foot et d’histoire – qui anime l’excellente page Facebook Le Bélinétois, sur l’histoire de Belin-Béliet -, Le Républicain a eu accès à une mine d’archives sur l’histoire de ce club. Ainsi, on découvre les confrontations qui s’étaient déroulées durant l’année de la libération de la France. Mais finalement, le projet verra bien le jour…

1946 : la naissance du FCBB

Ainsi, en 1946, les statuts de l’association sont déposés et le premier comité directeur du club de football de Béliet voit le jour.

Franck Cazenave est le premier président du FC Belin-Béliet. Il dirigeait l’industrie des Cycles Cazenave qui employait à l’époque, un quart de la population des deux villages de Belin et de Béliet.

A ses cotés, on pouvait voir le docteur Pierre Mano, également maire de Béliet – qui a donné son nom au stade -, Paulin Michaud, technicien à Belin, occupant le poste de vice-président, et Alban Biguerie, chef de fonderie à Belin, trésorier. Afin de créer une synergie entre les deux bourgs, qui à l’époque, ne sont pas encore unifiés, Charles Sedeilhan, adjoint au maire de Belin intègre ce comité. D’autres personnalités locales œuvreront également pour le club, comme Pierre Gaillard.

Serge Daugé, le modèle

Au fil des saisons, les bénévoles travaillent à la pérennité de l’association. Toutefois, il fallait faire quelques concessions sur le confort… Le terrain de football avait été conçu le plus rudimentairement possible : deux poteaux pour faire les cages, un champ de patate faisant office de terrain… Quant aux vestiaires, ils sont longtemps restés rudimentaires, ce qui ne nuit ni à l’enthousiasme ni à la motivation des joueurs. Malgré le manque de moyens, le club commence à se populariser et parvient à mettre sur pieds la première école de foot.

Créé à l’initiative de Roger Grimmer et Serge Daugé, cet ensemble de catégories de jeunes joueurs permet de former les futurs joueurs de l’équipe fanion.

Le FCBB ne prendra une ampleur plus importante, que lors de l’unification des deux villages en 1974. Sous la houlette de l’entraîneur Gérard Leveque et avec l’impulsion de Serge Daugé, un joueur issu du village doté de capacités hors normes, le FCBB accède enfin en Promotion de ligue. Il a passé 36 ans au sein du club.

Durant la saison 1982-1983, les Vert et blanc connaîtront leur apogée en accédant en Promotion Honneur sous la présidence de Jean Mano, épaulé par ses fils, Joël et Patrick, tous deux pensionnaires du CREPS à Bordeaux. Dans les années 90, le club retrouvera le niveau régional grâce au travail acharné de Victor Lopez.

L’année 2016, une année faste

De 2000 à 2016, les Belinétois stagnent en division district. C’est à ce moment que le président Christophe Barsacq s’attache les services de Jérôme Dupy, l’enfant du pays pour la saison 2015-2016. Au cours de cette saison, le club survole le championnat et contre toute attente, alors que l’objectif était de se maintenir, le FCBB accède en Promotion de Ligue régionale pour le 70e anniversaire de sa création.

Aimé Jacquet et les Girondins au stade Pierre Mano

Cerise sur le gâteau pour le FCBB, les anciens joueurs des Girondins de Bordeaux, qui, pour la petite anecdote, venaient souvent se mettre au vert sur le pré de Pierre Mano dans les années 80, sont venus affronter l’équipe fanion du club le 21 mai 2016. Aimé Jacquet, entraîneur mythique de l’équipe de France championne du monde 98, Jean-Louis Triaud président des Girondins de Bordeaux, Bernard Michelena, entraîneur adjoint d’Aimé Jacquet, le docteur Lakjar, se sont joints à cet anniversaire, organisé en partie pour récolter des fonds destinés à la recherche contre le cancer.

Cette saison, l’objectif de l’équipe fanion est clair : se maintenir en Régionale 4. Le club mise également sur la qualité de son école de football pour s’imposer comme une structure footballistique solide et viable dans le val de l’Eyre. Longue vie au FCBB !

