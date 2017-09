Le département a passé commande de 7.000 briques à la SARL Storme-Pruvost, spécialiste de la terre cuite, pour restaurer le pont de pierre de Libourne. Alain Renard, vice-président du conseil départemental, en charge des infrastructures routières, est venu assister à la fabrication de la commande. À cette occasion, Jean-Marie Pruvost, l’un des deux gérants de l’entreprise, organisait dans le moindre détail la visite de l’entreprise.

Cuites pendant 41 heures à 1.040°

La commande des 7.000 briques sera prête en septembre comme prévu. Jean-Marie Pruvost, en commercial et gestionnaire averti, prévoit la fabrication de 10.000 pièces, de façon à respecter l’aspect esthétique rendu par la cuisson. Pour répondre aux normes du cahier de charges, édité par le spécialiste de la restauration les Compagnons de Saint Jacques et être adaptées aux parements du pont de Libourne, les briques sont faites à la main et cuites pendant 41 heures à 1.040°, « la qualité de la résistance est optimisée ».

Alain Renard, également chargé de la préservation de l’environnement, savoure cet instant. « Une entreprise locale où le savoir-faire donne une réponse adaptée à des impératifs techniques d’entretien d’ouvrage et au volume du marché ! »

Il ajoute : « Le département soutient ainsi les entreprises girondines par l’achat local et de ce fait contribue à la réduction des transports et à la pollution. La commande publique du département représente chaque année 200 millions d’euros de dépenses dont 60 %, dans le respect des marchés publics, sont destinés aux TPE et PME. »

Savoir-faire local

Au XIXe siècle, 90 tuileries jalonnaient les rives du Dropt. Aujourd’hui, dans le même rayon, deux artisans et la Sarl Storme Pruvost poursuivent ces pratiques anciennes avec toujours cette même qualité unique d’argile qui fait le célèbre carreau de Gironde.

Nicole Latrille