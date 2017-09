Sur son flyer, Simone s’affiche noire de rage. Et elle a de quoi, montrant derrière elle l’actualité qu’elle a déteste durant toute l’année. Pourtant, cela ne l’empêchera pas de revenir pour fêter la cinquième édition de ce festival gratuit. Si le format reste le même, les musiciens changent et encore une fois, Simone pète les watts s’ouvre vers d’autres horizons, d’autres styles de musique qui vont rythmer le week-end à La Réole.

Deux soirs, 20 groupes

Comme lors de chaque manifestation, le marché des créateurs, des plasticiens et des artisans entourera l’Amicale Laïque avec des découvertes originales et qui mettent en avant les richesses locales. Du côté musique, ce sont 20 groupes qui vont se succéder durant les deux soirées.

Le festival sera lancé par un après-midi “Musique pour tous” durant lequel les FAM de Monségur et de La Réole, les foyers de Lévite et l’Home d’Accueil, le foyer Jean Rivière et les associations Solincité et APF de Bordeaux vont mettre l’ambiance avec percussions, batucada et chants et rythmes africains interactifs. À noter la collaboration avec l’association La Petite Populaire qui proposera, samedi, un concert dessiné à partir de 17h pour commencer la programmation de la dernière soirée du festival.

Simone pète les watts, vendredi 8 et samedi 9 septembre. Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. Marché des créateurs, artisans et plasticiens sur place. Parking camping-cars à côté de la salle.

Le programme

Vendredi 8 septembre

Samedi 9 septembre